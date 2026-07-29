Помер рятувальник, поранений через удар по Харківщині 12 липня

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили про загибель рятувальника Миколи Белухи. Він отримав поранення внаслідок обстрілу міста Богодухів 12 липня.

Надзвичайник помер сьогодні, 29 липня, у лікарні, уточнив МГ «Об’єктив» речник облуправління ДСНС Євген Василенко.

«Микола Белуха — водій 51-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону, майстер-сержант служби цивільного захисту. Народився 22 травня 1977 року в селі Сінне Богодухівського району. Йому було 49 років. Майже все своє життя Микола Леонідович присвятив служінню Україні та людям. У 2004 році він розпочав службу в пожежній охороні. Понад 20 років він незмінно стояв на захисті життя і безпеки людей, сумлінно виконуючи свій службовий обов’язок», – розповіли у ДСНС.

Зазначається, що Микола Белуха був досвідченим рятувальником та надійним товаришем. Колеги цінували його за професіоналізм, відповідальність, витримку та готовність у будь-яку мить прийти на допомогу.

Нагадаємо, армія РФ 12 липня вдарила БпЛА типу «Молния» по території пожежно-рятувальної частини у Богодухові. Дрон влучив у землю поблизу будівлі підрозділу ДСНС. Внаслідок атаки постраждали троє рятувальників. Двох із них шпиталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.