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У Харкові судитимуть ченця: його підозрюють у серії злочинів проти дітей

Суспільство 13:16   29.07.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові судитимуть ченця: його підозрюють у серії злочинів проти дітей Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу представника Харківської єпархії УПЦ (МП). Слідство вважає, що чернець зґвалтував неповнолітню хористку та виготовляв дитячу порнографію.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що фігурант відповідав за приготування випічки у церкві. Навесні торік чоловік познайомився у пекарні монастиря з 14-річною дівчиною, яка співала у малому церковному хорі. Під час однієї із зустрічей він умовив неповнолітню вжити алкоголь і, скориставшись її уразливим станом, зґвалтував, зазначили правоохоронці.

“Надалі, аби встановити над дівчиною контроль з метою сексуальної експлуатації, обвинувачений перейшов до шантажу та погрожував розповісти про статевий акт представникам єпархії. Потерпіла була змушена повторно піддаватися діям сексуального характеру як у монастирській пекарні, так і за місцем проживання фігуранта. Під час одного із таких епізодів чоловік зняв оголену дівчину на відео. Загалом у його телефоні вилучено низку файлів порнографічного характеру за участю дітей”, – розповіли у прокуратурі.

Крім того, додають правоохоронці, протягом липня – вересня 2025 року чернець через мережу «Телеграм» входив у довіру до іншої дитини — 11-річної дівчинки.

“Чоловік вів із нею цинічні та відверті розмови на сексуальні теми, спрямовані на її інтелектуальне розбещення”, – зазначили у прокуратурі.

У березні правоохоронці затримали чоловіка. Його взяли під варту. Фігуранту інкримінують зґвалтування неповнолітньої особи, вербування людини, зберігання та виготовлення дитячої порнографії, розбещення малолітньої особи.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 13:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу представника Харківської єпархії УПЦ (МП).".