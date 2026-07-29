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В Харькове будут судить монаха: подозревают в серии преступлений против детей

Общество 13:16   29.07.2026
Виктория Яковенко
В Харькове будут судить монаха: подозревают в серии преступлений против детей Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело представителя Харьковской епархии УПЦ (МП). Следствие считает, что монах изнасиловал несовершеннолетнюю хористку и производил детскую порнографию.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что фигурант отвечал за приготовление выпечки в церкви. Весной прошлого года мужчина познакомился в пекарне монастыря с 14-летней девушкой, певшей в малом церковном хоре. Во время одной из встреч он уговорил несовершеннолетнюю употребить алкоголь и, воспользовавшись ее уязвимым состоянием, изнасиловал, отметили правоохранители.

«В дальнейшем, чтобы установить над девушкой контроль с целью сексуальной эксплуатации, обвиняемый перешел к шантажу и угрожал рассказать о половом акте представителям епархии. Потерпевшая была вынуждена повторно подвергаться действиям сексуального характера как в монастырской пекарне, так и по месту жительства фигуранта. Во время одного из таких эпизодов мужчина снял обнаженную девушку на видео. В общем, в его телефоне изъят ряд файлов порнографического характера с участием детей”, — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, добавляют правоохранители, в течение июля – сентября 2025 года монах через Telegram входил в доверие к другому ребенку — 11-летней девочке.

«Мужчина вел с ней циничные и откровенные разговоры на сексуальные темы, направленные на ее интеллектуальное развращение», — отметили в прокуратуре.

В марте правоохранители задержали мужчину. Его взяли под стражу. Фигуранту инкриминируют изнасилование несовершеннолетнего лица, вербование человека, хранение и изготовление детской порнографии, развращение малолетней.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 13:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело представителя Харьковской епархии УПЦ (МП).".