«Выгрызание» приграничья на Харьковщине: Коваленко раскрыл реальные планы РФ

Зачем военные РФ действуют именно в приграничье на Харьковщине, объяснил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он также рассказал, что сейчас оккупанты пытаются инфильтрироваться в Купянск «для пропаганды», а в районе Боровой контратакуют СОУ.

«Россияне сейчас пытаются максимально привлекать внимание действиями в районе границы, выгрызая куски от именно пограничной полосы, «серой» зоны. И последний такой случай в районе Артельного. Артельное, Шевяковка и Ивашкино, Устиновка, в направлении на эти села. Россияне зашли вглубь территории Украины на 2 км, закрепились и, в принципе, встретив сопротивление СОУ, приостановили расширение своей зоны влияния. Но, как мы видим, эти выгрызания они практикуют постоянно вдоль этой границы. Это один из таких методов влияния”, — отметил Коваленко на Oboz.ua.

Он также напомнил, что оккупанты расширили зону контроля на Волчанском направлении, в районе водохранилища. Говорит: это тот же метод, где они пытаются всю пограничную полосу отодвинуть на 2-3 км.

«Но на самом деле, если рассматривать эту ситуацию немного с позиций реальных планов, которые ставили перед собой оккупанты по состоянию на 2024 год, когда в мае начинали Волчанскую наступательную кампанию группой войск «Белгород», то они планировали выйти именно на Великий Бурлук. И когда начинали Двуречанскую кампанию по формированию Двуречанского плацдарма, они также планировали выйти на Великий Бурлук. И так далее. Все те действия, которые сейчас россияне пытаются в пограничной полосе на Харьковщине реализовать, они связаны именно с Великим Бурлуком. Для россиян, как мы видим, в 2026 году не изменился этот ориентир на Великий Бурлук”, – подчеркнул аналитик.

Видео: Oboz.ua

Коваленко также отметил, что параллельно враг продолжает давить на Купянск, используя возможность инфильтрации через Голубовку по правому берегу реки Оскол.

«Инфильтрации эти обусловлены, что вскоре будет октябрь 2026-го года, то есть ровно год, как Кузовлев, Герасимов, Белоусов и Путин заявили, что Купянск контролируется российскими войсками. Видим, сейчас их будут троллить, их будут критиковать за это. Поэтому командование 6-й общевойсковой армии получило 100% приказ о том, чтобы инфильтрироваться любой ценой в Купянск и занять там позиции. Чтобы на случай какой-то критики, обязательно были в центре Купянска российские оккупанты, которые вышли бы под обстрел с флагом РФ и сказали бы: «Да мы здесь уже почти год стоим». Итак, основное давление сейчас на Купянск происходит не столько с какой-то военной прагматичной точки зрения, а исключительно с пропагандистской”, — считает Коваленко.

Также он констатировал, что россияне так и не могут расширить и интенсифицировать наступательные действия на Боровую.

«Согласно той информации, которая поступает в первую очередь от нытья российских зет-военкоров, Силы обороны Украины контратакуют в направлении от Богуславки на восток и юго-восточном направлении, расширяя зоны контроля», — добавил эксперт.