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Трамваи не поедут по части проспекта Героев Харькова с 29 по 31 июля: маршруты

Транспорт 21:11   28.07.2026
Оксана Горун
Трамваи не поедут по части проспекта Героев Харькова с 29 по 31 июля: маршруты

В Харькове изменятся четыре трамвайных маршрута. На проспекте Героев Харькова будут ремонтировать пути, предупредили в мэрии.

«Движение трамваев по пр. Героев Харькова, на участке от площади Защитников Украины до ул. Академика Павлова будет прекращено с 9:00 29 июля до 18:00 31 июля», — сообщили в мэрии.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

  • №6: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении: ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная — площадь Защитников Украины — пр. Героев Харькова — площадь Конституции — Павловская площадь — Сергиевская площадь — ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»;
  • №8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»; в обратном направлении: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;
  • №27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Нескореных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении: ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»;
  • №30: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Нескореных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении: ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная — площадь Защитников Украины — пр. Героев Харькова — площадь Конституции – Павловская площадь – Сергиевская площадь – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 21:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове изменятся четыре трамвайных маршрута. На проспекте Героев Харькова будут ремонтировать пути, предупредили в мэрии".