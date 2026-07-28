Трамваи не поедут по части проспекта Героев Харькова с 29 по 31 июля: маршруты

В Харькове изменятся четыре трамвайных маршрута. На проспекте Героев Харькова будут ремонтировать пути, предупредили в мэрии.

«Движение трамваев по пр. Героев Харькова, на участке от площади Защитников Украины до ул. Академика Павлова будет прекращено с 9:00 29 июля до 18:00 31 июля», — сообщили в мэрии.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом: