Трамваї не поїдуть проспектом Героїв Харкова з 29 по 31 липня: маршрути

У Харкові зміняться чотири трамвайні маршрути. На проспекті Героїв Харкова ремонтуватимуть колії, попередили в мерії.

“Рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до вул. Академіка Павлова, буде припинений з 9:00 29 липня до 18:00 31 липня”, – повідомили в мерії.

У цей час трамваї курсуватимуть так: