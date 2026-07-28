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Трамваї не поїдуть проспектом Героїв Харкова з 29 по 31 липня: маршрути

Транспорт 21:11   28.07.2026
Оксана Горун
Трамваї не поїдуть проспектом Героїв Харкова з 29 по 31 липня: маршрути

У Харкові зміняться чотири трамвайні маршрути. На проспекті Героїв Харкова ремонтуватимуть колії, попередили в мерії.

“Рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до вул. Академіка Павлова, буде припинений з 9:00 29 липня до 18:00 31 липня”, – повідомили в мерії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

  • №6: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;
  • №8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»; у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;
  • №27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;
  • №30: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 21:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зміняться чотири трамвайні маршрути. На проспекті Героїв Харкова ремонтуватимуть колії, попередили в мерії".