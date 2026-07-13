Пожежну частину ДСНС у Богодухові атакували росіяни: постраждали троє людей

За добу рятувальники ліквідували 16 пожеж, шість із них виникли внаслідок обстрілів ЗС РФ, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Увечері росіяни атакували село Березівка ​​Харківського району – горіла покинута будівля, постраждали шестеро людей. Серед них троє дітей.

“Вранці ворог атакував безпілотником типу «Молния» територію пожежно-рятувальної частини у місті Богодухів. БпЛА влучив у землю поблизу будівлі підрозділу ДСНС. Внаслідок атаки постраждали троє рятувальників. Двох із них госпіталізовано до лікувального закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості. Ще одному рятувальнику медичну допомогу надали на місці”, – додали рятувальники.