Тролейбус №55 два дні їздитиме по-новому в Харкові

У пресслужбі мерії попереджають, що 13 та 14 липня обмежать рух транспорту на вулиці Рудика від Харківського шосе до вулиці Лісопарківської. Такі зміни в Харкові діятимуть з 09:30 до 17:00.

У департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили: це пов’язано із ремонтом дороги. Проїжджати можна буде вільною від виконання робіт смугою.

Також у цей час на ділянці буде припинений рух тролейбусів, і вони курсуватимуть так:

№55: пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Вадима Манька – вул. Лісопарківська – розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: майдан Конституції – вул. Університетська – майдан Конституції – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського – пр. Жуковського (сел. Жуковського).