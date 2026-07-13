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Тролейбус №55 два дні їздитиме по-новому в Харкові

Транспорт 07:15   13.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тролейбус №55 два дні їздитиме по-новому в Харкові

У пресслужбі мерії попереджають, що 13 та 14 липня обмежать рух транспорту на вулиці Рудика від Харківського шосе до вулиці Лісопарківської. Такі зміни в Харкові діятимуть з 09:30 до 17:00.

У департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили: це пов’язано із ремонтом дороги. Проїжджати можна буде вільною від виконання робіт смугою.

Також у цей час на ділянці буде припинений рух тролейбусів, і вони курсуватимуть так:

№55: пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Вадима Манька – вул. Лісопарківська – розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: майдан Конституції – вул. Університетська – майдан Конституції – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського – пр. Жуковського (сел. Жуковського).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Такі зміни в Харкові діятимуть з 09:30 до 17:00.".