Синєгубов розповів про наслідки ударів по Харківщині за добу
20 людей постраждали через російські удари по Харкову та області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків постраждали 12 людей, зокрема 14-річна дівчина зазнала поранень, у 16-річної дівчини – гостра реакція на стрес; у м. Ізюм постраждали 7 людей; у с. Шевченкове Перше Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік”, – пише начальник ХОВА.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- ракета;
- РСЗВ;
- сім БпЛА типу “Герань-2”;
- три БпЛА типу «Молния»;
- чотири fpv-дрони;
- 30 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах.