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Два бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:23   11.07.2026
Вікторія Яковенко
Два бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували три штурми загарбників у районах Лиман, Григорівки та Колодязного, два бої тривають.

На Куп’янському напрямку українські захисники успішно відбили дві спроби противника просунутися вперед у районах Петропавлівки та Подолів.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 74 атаки, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, «дуже цікаві події» відбувається в районі Куп’янська, повідомив воєнно-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко. Він розповів, де зараз тиснуть війська РФ, а де контратакують українські воїни.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 16:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".