Два бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували три штурми загарбників у районах Лиман, Григорівки та Колодязного, два бої тривають.

На Куп’янському напрямку українські захисники успішно відбили дві спроби противника просунутися вперед у районах Петропавлівки та Подолів.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 74 атаки, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, «дуже цікаві події» відбувається в районі Куп’янська, повідомив воєнно-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко. Він розповів, де зараз тиснуть війська РФ, а де контратакують українські воїни.