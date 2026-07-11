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Новини Харкова — головне за 11 липня: як минула ніч

Події 06:48   11.07.2026
Вікторія Яковенко
Новини Харкова — головне за 11 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:48

Вночі тривогу в Харкові оголошували тричі

Уперше сирена лунала в місті о 00:50. Під Харковом кружляла “молния”, інформували моніторингові канали.

Потім тривогу увімкнули о 02:27 – FPV-дрон летів курсом Руські Тишки.

Після 03:00 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБів на північ Харківщини.

Відбій пролунав о 03:46. Потім тривогу оголосили вже вранці – о 06:02. У передмісті літали “шахеди”, писали монітори.

Нагадаємо, певне технічне рішення для захисту Харкова від FPV на оптоволокні розробили та успішно випробували напередодні спільно з військовими. Про це повідомив мер Ігор Терехов, відповідаючи на питання МГ “Об’єктив” про заходи з убезпечення від таких дронів. Він підкреслив, що над подібними питаннями місто працює спільно із Силами оборони, оскільки самостійно визначати місця для тих же антидронових сіток та встановлювати їх мерія не має повноважень. Оскільки перші тести технічного рішення проти FPV на оптоволокні пройшли успішно, далі, за словами Терехова, розпочинається “певний процес”. Крім того, міський голова запевнив: за наявності можливості у Харкові продовжуватимуть нарощувати й кількість звичайних залізобетонних безпечних зупинок.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 06:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".