Вранці у Харкові та області буде небезпечно: синоптики назвали причину

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області сьогодні, 11 липня.

“Вранці 11 липня по місту та області очікується туман , видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий”, – пишуть у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше метеорологи попереджали про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області вдень 11 липня. У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей повідомляли, що по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий.