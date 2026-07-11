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Вранці у Харкові та області буде небезпечно: синоптики назвали причину

Суспільство 07:01   11.07.2026
Вікторія Яковенко
Вранці у Харкові та області буде небезпечно: синоптики назвали причину

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області сьогодні, 11 липня.

“Вранці 11 липня по місту та області очікується туман , видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий”, – пишуть у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше метеорологи попереджали про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області вдень 11 липня. У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей повідомляли, що по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 07:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області сьогодні, 11 липня.".