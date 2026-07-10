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“Дуже багато нарікань” – Терехов про роботу ТЦК, наполягає на реформі (відео)

Оригінально 19:10   10.07.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
“Дуже багато нарікань” – Терехов про роботу ТЦК, наполягає на реформі (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов знову висловився щодо конфлікту між цивільними та ТЦК у Львові. Каже: “був вражений цією подією”.

“Але, на жаль, сьогодні це не перша, і хочеться, щоб вона була останньою така подія. Але це точно не перша подія. І дуже багато сьогодні нарікань є на те, що роблять ТЦК. І сьогодні є доручення президента України профільному міністру оборони для того, щоб була зроблена реформа. Вони відповідають за реформу ТЦК. Я наголошую, що Міноборони повинно зробити так, щоб не було таких випадків далі”, – сказав міський голова, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Нагадаємо, напередодні головною темою дня в інформпросторі став конфлікт між цивільними та співробітниками ТЦК у Львові, під час якого розлючений натовп перевернув службовий автомобіль військових. На інцидент відреагували топпосадовці держави. Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав подумати, хто завтра захищатиме країну, якщо сьогодні бити своїх же військових. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав конфлікт наслідком тривалих проблем із мобілізацією, а мер Львова Андрій Садовий — дуже поганим явищем. Висловився і мер Харкова Ігор Терехов. Він наголосив, що події у Львові — це не просто інцидент, а сигнал для негайних рішень держави. За словами Терехова, українці готові захищати країну, що Харків доводить щодня, але влада не може нескінченно закривати очі на «бусифікацію» й вимагати від громадян поваги до держави, коли сама держава не гарантує повагу до прав і гідності. Мер підкреслив: мобілізація має бути справедливою, з чесними ВЛК, тому необхідно врешті реально реформувати ТЦК. Терехов додав, що подібні вуличні сутички — це найкращий подарунок для російської пропаганди, тому влада має реагувати не покараннями, а зміною самої системи.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 19:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов знову висловився щодо конфлікту між цивільними та ТЦК у Львові. Каже: “був вражений цією подією”.".