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Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу

Фронт 16:42   10.07.2026
Вікторія Яковенко
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу

Вдень 10 липня аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, вказавши на просування російських військ на Харківщині.

Згідно з мапою осінтерів, окупанти мають успіхи у Вовчанській громаді, зокрема, поблизу села Бочкове. Населений пункт знаходиться на правому березі річки Вовча.

враг продвинулся на Харьковщине
Мапа DeepState

Тим часом, Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 поінформував, що від початку доби ворог тричі атакував на Харківщині. Усі штурми зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. Окупанти намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Нововасилівки. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 10 липня аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, вказавши на просування російських військ на Харківщині.".