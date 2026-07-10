Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу

Вдень 10 липня аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, вказавши на просування російських військ на Харківщині.

Згідно з мапою осінтерів, окупанти мають успіхи у Вовчанській громаді, зокрема, поблизу села Бочкове. Населений пункт знаходиться на правому березі річки Вовча.

Тим часом, Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 поінформував, що від початку доби ворог тричі атакував на Харківщині. Усі штурми зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. Окупанти намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Нововасилівки. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.