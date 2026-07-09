Боїв поменшало: де атакував ворог на Харківщині

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували чотири бої, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися двічі у районі Гоптівки.

На Куп’янському – ЗСУ відбили два штурми РФ біля Новоплатонівки та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 268 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів-камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: