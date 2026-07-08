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Мерія: у Харкові вже 44 постраждалих, що з ударами по заправках та FPV (відео)

Записано 17:57   08.07.2026
Олена Нагорна
Мерія: у Харкові вже 44 постраждалих, що з ударами по заправках та FPV (відео)

Відомо вже про 44 постраждалих внаслідок “прильоту” дрона-ракети “Бандероль” по п’ятиповерхівці в Немишлянському районі Харкова вранці 8 липня, проінформував в етері нацмарафону директор департаменту надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких.

Він зазначив, що пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці розгорнули штаб із ліквідації надзвичайної ситуації. Чиновник запевнив, що комунальники, ДСНС та волонтери працюватимуть «до повного усунення наслідків».

Відео: національний телемарафон

На питання ведучого, скільки вже АЗС пошкодили росіяни у Харкові, Гладких не відповів. Водночас заспокоїв: ситуація під контролем.

«Бізнес вживає відповідних заходів. Ми про них, якщо можна казати, не будемо. На загал ситуація повністю контрольована і стабільна. Є відповідні безпекові моменти, які ми відпрацювали з власниками автозаправних станцій. Тому станом на цю хвилину дефіциту в нас немає. Є відповідні рекомендації, яких дотримуються АЗС», – наголосив керівник департаменту.

Також Гладких прокоментував загрозу FPV-дронів для Харкова.

«Були влучання і в Салтівському, і в Київському районах міста, і в Шевченківському. Це питання на постійному контролі міського голови знаходиться. І з військовими є повна комунікація, тому найближчим часом вже очікуємо відповідні технічні рішення. І впевнений, що також ми цю загрозу оперативно ліквідуємо, як ми це зробили зі звичайними FPV-дронами за допомогою РЕБ», – підсумував чиновник.

Нагадаємо, близько 01:40 8 липня військові РФ вдарили ракетами по Основянському та Немишлянському районах, повідомив мер Ігор Терехов. В останньому прилетіло по приватному сектору, пошкодження отримали 20 будинків, храм, мережа вуличного освітлення та автомобілі. Дев’ять мешканців, серед яких дворічна дівчинка, зазнали гострого шоку. За даними облпрокуратури, по Немишлянському району вдарили з РСЗВ «Торнадо-С».

Повітряні атаки продовжилися близько дев’ятої ранку. Один із дронів влучив в АЗС у Київському районі, спричинивши пожежу, другий — по Немишлянському. За кілька хвилин у цьому ж Немишлянському районі росіяни вдарили ракетою по житловій п’ятиповерхівці. Останній поверх був частково зруйнований. Загинули чоловік та жінка. Ще понад 40 людей постраждали, у тому числі 16 отримали поранення. За попередніми даними облпрокуратури, по п’ятиповерхівці вдарили дроном-ракетою S8000 “Бандероль”.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 17:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомо вже про 44 постраждалих внаслідок “прильоту” дрона-ракети “Бандероль” по п’ятиповерхівці в Немишлянському районі Харкова вранці 8 липня.".