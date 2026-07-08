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Мэрия: в Харькове уже 44 пострадавших, что с ударами по заправкам и FPV 📹

Записано 17:57   08.07.2026
Елена Нагорная
Мэрия: в Харькове уже 44 пострадавших, что с ударами по заправкам и FPV 📹

Известно уже о 44 пострадавших в результате «прилета» дрона-ракеты «Бандероль» по пятиэтажке в Немышлянском районе Харькова утром 8 июля, проинформировал в эфире нацмарафона директор департамента чрезвычайных ситуаций горсовета Богдан Гладких.

Он отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются. На месте развернули штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Чиновник заверил, что коммунальщики, ГСЧС и волонтеры будут работать «до полного устранения последствий».

Видео: национальный телемарафон

На вопрос ведущего, сколько уже АЗС повредили россияне в Харькове, Гладких не ответил. В то же время успокоил: ситуация под контролем.

«Бизнес принимает соответствующие меры. Мы о них, если можно, говорить не будем. В целом ситуация полностью контролируемая и стабильная. Есть соответствующие моменты безопасности, которые мы отработали с владельцами автозаправочных станций. Поэтому по состоянию на эту минуту дефицита у нас нет. Есть соответствующие рекомендации, которых придерживаются АЗС», — подчеркнул руководитель департамента.

Также Гладких прокомментировал угрозу FPV-дронов для Харькова.

«Были попадания и в Салтовском, и в Киевском районах города, и в Шевченковском. Этот вопрос находится на постоянном контроле городского головы. И с военными есть полная коммуникация, поэтому в ближайшее время уже ожидаем соответствующие технические решения. И уверен, что мы эту угрозу также оперативно ликвидируем, как мы это сделали с обычными FPV-дронами с помощью РЭБ», — подытожил чиновник.

Напомним, около 01:40 8 июля военные РФ ударили ракетами по Основянскому и Немышлянскому районам, сообщил мэр Игорь Терехов. В последнем прилетело по частному сектору, повреждения получили 20 домов, храм, сеть уличного освещения и автомобили. Девять жителей, среди которых двухлетняя девочка, испытали острый шок. По данным облпрокуратуры, по Немышлянскому району ударили из РСЗО «Торнадо-С».

Воздушные атаки продолжились около девяти утра. Один из дронов попал в АЗС в Киевском районе, вызвав пожар, второй — по Немышлянскому. Спустя несколько минут в этом же Немышлянском районе россияне ударили ракетой по жилой пятиэтажке. Последний этаж был частично разрушен. Погибли мужчина и женщина. Еще более 40 человек пострадали, в том числе 16 — получили ранения. По предварительным данным облпрокуратуры, по пятиэтажке ударили дроном-ракетой S8000 «Бандероль».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 17:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известно уже о 44 пострадавших в результате «прилета» дрона-ракеты «Бандероль» по пятиэтажке в Немышлянском районе Харькова утром 8 июля.".