Сегодня 5 июля 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня – День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и День работников морского и речного флота. 5 июля 2014 года от российской оккупации освободили города Краматорск и Славянск. В 1954-м музыкальный продюсер Сэм Филлипс записал спонтанное исполнение песни «That’s All Right» малоизвестным тогда 19-летним водителем грузовика Элвисом Пресли. В 1946-м впервые презентовали купальник-бикини. В 1811-м провозгласила независимость Венесуэла. В 1687-м вышел третий и последний из томов главной научной работы Ньютона «Математические начала натуральной философии». В 1054-м произошел взрыв звезды, вызвавший панику на Земле.

Праздники и памятные даты 5 июля

Первое воскресенье июля в Украине – День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и День работников морского и речного флота.

Сегодня также: День освобождения Славянска и Краматорска от российской оккупации.

В мире: День бикини, День трудоголика, День механического карандаша.

5 июля в истории

5 июля 1054 года произошел взрыв звезды в созвездии Тельца и образование большой суперновой. Она была видна на земле днем ​​в течение 23 суток, а ночью около двух лет. Подробнее.

5 июля 1687 года завершена публикация главного научного произведения Исаака Ньютона – «Математические начала натуральной философии». Подробнее.

5 июля 1811 года провозгласила независимость Венесуэла – первой среди испанских колоний в Южной Америке. Подробнее.

5 июля 1946 года французский модельер Луи Реар впервые представил публике свое революционное изобретение – купальник-бикини. Подробнее.

5 июля 1954 года музыкальный продюсер Сэм Филлипс записал спонтанное исполнение песни «That’s All Right» малоизвестным тогда 19-летним водителем грузовика Элвисом Пресли. Это произошло в студии «Sun Records» в Мемфисе (штат Теннесси, США). Именно эту запись многие музыкальные историки считают одним из моментов рождения рок-н-ролла. Филлипса при этом называют «тем, кто открыл Пресли», хотя это очень упрощает историю восхождения «короля рок-н-ролла».

«Последовательность событий, приведших к этому моменту, началась, когда молодой водитель грузовика зашел в офисы Sun Records и Memphis Recording Service в субботу вечером летом 1953 года и заплатил 3,98 доллара плюс налог, чтобы сделать ацетатную пластинку для своей матери. Сэм Филлипс записал Элвиса, который пел «My Happiness» и «That’s When Your Heartaches Begin», и сказал своей бизнес-партнеру Мэрион Кейскер нечто, что заставило ее записать в своих заметках «Хороший исполнитель баллад. Запомнить». Именно Кейскер была настолько поражена ​​невероятно застенчивым молодым певцом, что в течение следующего года неоднократно упоминала его имя перед Филлипсом и отмечала, что с ним следовало бы связаться», — пишет проект History.

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Наконец, в начале июля 1954 года Филлипс отправил своих любимых сессионных музыкантов, гитариста Скотти Мура и басиста Билла Блэка, встретиться с Элвисом. Их задачей было послушать этого водителя и оценить, есть ли у него талант. Особого восторга после знакомства они не выразили, однако отметили хороший голос молодого певца. Несмотря на сдержанные отзывы, Филлипс решил дать Элвису шанс и назначил студийную сессию на 5 июля.

Первые попытки записи в тот день оказались неудачными для Элвиса. И он начал уже в шутку исполнять песню «That’s All Right», написанную блюзменом Артуром «Биг Боем» Крадапом. Скотти Мур и Билл Блэк присоединились к исполнению. Они играли экспромтом, импровизируя, и создали совершенно новое звучание песни. И именно этот незапланированный вариант Филлипс записал. А на следующий день пригласил знакомого ди-джея послушать запись. Тот попросил дать песню для радиопрограммы. И как только композиция прозвучала в эфире, популярность приобрела мгновенно. Радиостанцию ​​буквально засыпали телефонными звонками, а затем и письмами и телеграммами от слушателей. Так что Филлипс почувствовал, что нашел «золотую жилу». Он организовал выпуск пластинки с этим синглом, ставшим дебютным для Элвиса Пресли.

5 июля 2014 года украинские войска в рамках АТО освободили Краматорск и Славянск от российской оккупации, прикрытой действиями террористической группировки во главе с военным преступником Игорем Гиркиным и боевиков так называемой ДНР. Подробнее.

Церковный праздник 5 июля

5 июля чтят память преподобного Афанасия Афонского. Подробнее.

Народные приметы

Если 5 июля жарко, то зимой будут сильные морозы.

Если над водой стелется туман – ждите непогоду.

Если в этот день идет дождь, то будет богатый урожай зерна в этом году.

Что нельзя делать 5 июля

Нельзя расставаться с любимыми надолго, потому что разлука может затянуться.

Нельзя ругаться.

Нельзя ходить в баню.