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Сегодня 5 июля: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   05.07.2025
Оксана Горун
Сегодня 5 июля: какой праздник и день в истории

5 июля 2014 года от российской оккупации освободили города Краматорск и Славянск. В этот день 1946 года впервые представили купальник-бикини. В 1811-м провозгласила независимость Венесуэла. В 1687 году вышел третий и последний из томов главной научной работы Ньютона «Математические начала натуральной философии». В 1054-м произошел взрыв звезды, вызвавший панику на Земле. 

Праздники и памятные даты 5 июля

5 июля в Украине – День освобождения Славянска и Краматорска от российской оккупации.

Сегодня – Международный день Днепра (отмечают в первую субботу июля).

В мире: Международный день плевания косточек от черешен, Международный день кооперативов и День посещения местных парков (все три приходятся на первую субботу июля), День бикини, День трудоголика, День механического карандаша.

5 июля в истории

5 июля 1054 года произошел взрыв звезды в созвездии Тельца и образование большой суперновой. Она была видна на земле днем ​​в течение 23 суток, а ночью около двух лет. Подробнее.

5 июля 1687 года завершена публикация главного научного произведения Исаака Ньютона – «Математические начала натуральной философии». Подробнее.

Математические начала с правками Ньютона
Первое издание «Математических начал», личный экземпляр Ньютона с его пометками для подготовки второго издания. Фото: wikipedia.org

5 июля 1811 года провозгласила независимость Венесуэла – первой среди испанских колоний в Южной Америке. Однако до реальной независимости было еще далеко: война венесуэльцев против колонизаторов продолжалась 13 лет, начиная с 1810-го. Изгнание испанских захватчиков из Венесуэлы стало возможным из-за событий в Европе. Всем жителям Южной Америки невольно помог Наполеон Бонапарт, войска которого захватили Испанию в 1807-1808 годах. Королем Испании Наполеон назначил своего брата Жозефа. Параллельно в стране действовали силы сопротивления французским захватчикам, сформировавшие свой орган управления – Верховную центральную хунту. Во главе Венесуэлы во время революционных событий был генерал-капитан Висенте Эмпаран. Он долгое время был губернатором одной из провинций Венесуэлы и обладал хорошей репутацией у местных жителей. Во время войны против Наполеона вернулся в Европу, где сначала получил назначение генерал-капитаном Венесуэлы от нового короля Жозефа Бонапарта, а затем перешел на территорию, которую контролировала Верховная центральная хунта, и присягнул на верность ей и наследнику свергнутого короля Испании — Фердинанду VII.

Именно в таком статусе, назначенного двумя властями, он вернулся в Венесуэлу в мае 1809 года. И еще в течение года умудрялся удерживать местных жителей от бунта, хотя на фоне поступавших из Испании слухов ситуация становилась все менее контролируемой. В конце концов, несмотря на авторитет Эмпарана, его свергли 19 апреля 1810 года в результате однодневной и не кровавой революции.

Революция в Венесуэле 1810 года
«19 апреля», картина Хуана Ловера. Источник: http://buenoacedo2.homestead.com/files/19_de_abril.jpg

К власти пришла так называемая Верховная хунта. Этот период в истории Венесуэлы называют Первой республикой. Именно в этот период, 5 июля 1811-го, семь из десяти провинций генерал-капитанства Венесуэла объявили о своей независимости и приняли Декларацию независимости.

Однако Первая республика просуществовала лишь до 1812-го и потеряла власть, уступив в боях испанцам и роялистам (сторонникам возвращения власти короля Испании). Армию Венесуэлы, которой командовал активный участник революции 1810 года и деятель Первой республики Симон Боливар, разбили, а сам Боливар вынужден был бежать на территорию современной Колумбии. Однако уже в начале 1813-го вернулся на родину, снова собрал армию, которая в августе того же года взяла столицу Венесуэлы Каракас. Следствием этого стало создание Второй республики уже во главе с Боливаром. Но на этом война не завершилась. В следующем году Боливару вновь пришлось бежать, а потом — еще раз возвращаться. Во время войны за независимость территория Венесуэлы несколько раз переходила из рук в руки. Стабилизировать ситуацию удалось только после того, как Боливар получил поддержку не только элит, но и широких слоев населения страны. В 1816-м на контролируемой им территории отменили рабство, а в 1817-м вышел декрет о наделении солдат освободительной армии землей. Уже в 1821-м армия Боливара нанесла сокрушительное поражение испанцам и роялистам. До 1830 года Венесуэла вместе с Колумбией, Панамой и Эквадором входила в состав независимой от Испании Великой Колумбии, а затем окончательно отделилась и стала суверенным государством.

5 июля 1946 года французский модельер Луи Реар впервые представил публике свое революционное изобретение  – купальник-бикини. Подробнее.

5 июля 2014 года украинские войска в рамках АТО освободили Краматорск и Славянск от российской оккупации, прикрытой действиями террористической группировки во главе с военным преступником Игорем Гиркиным и боевиков так называемой ДНР. Подробнее.

Церковный праздник 5 июля

5 июля чтят память преподобного Афанасия Афонского. Подробнее.

Народные приметы

Если 5 июля жарко, то зимой будут сильные морозы.

Если над водой стелется туман – ждите непогоду.

Если в этот день идет дождь, то будет богатый урожай зерна в этом году.

Что нельзя делать 5 июля

Нельзя расставаться с любимыми надолго, потому что разлука может затянуться.

Нельзя ругаться.

Нельзя ходить в баню.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июля 2014 года от российской оккупации освободили города Краматорск и Славянск. В этот день 1946 года представили купальник-бикини. В 1811-м провозгласила независимость Венесуэла".