Сегодня 6 февраля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   06.02.2026
Оксана Горун
6 февраля 1778 года США во время войны за свою независимость подписали Договор о союзе с Францией. В 1886-м немецкий химик Клеменc Винклер обнаружил новый элемент — германий. В 1899-м родился Борис Ткаченко – один из авторов Украинского правописания, работавший в Харькове. В 1922-м завершилась Вашингтонская морская конференция. В 1952-м на престол Великобритании взошла королева Елизавета II. В 1958-м разбился самолет с ФК «Манчестер юнайтед». В 1996-м украинским полярникам окончательно передали британскую антарктическую станцию ​​»Фарадей». В 2023-м произошло мощное землетрясение в Турции.

Праздники и памятные даты 6 февраля

6 февраля в мире – Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы.

Первая пятница февраля — это День работы голышом (это не рекомендация зимой идти голым в офис, день посвящен работе из дома в удобной одежде – хоть в пижаме).

Также сегодня: Всемирный день без мобильного телефона, День «Подари ребенку улыбку», День возвращения соцсетей (речь идет о борьбе с негативом в соцсетях – троллингом, ботами и т.п.), День Боба Марли (на Ямайке), Международный день саамского народа.

6 февраля в истории

6 февраля 1778 года во время Войны за независимость США представители этой формирующейся страны подписали Договор о союзе и Договор о дружбе и торговле с Францией. Это произошло в Париже. США представляли Бенджамин Франклин, Сайлас Дин и Артур Ли, Францию ​​– Конрад Александр Жерар. Договор был чрезвычайно важен для дальнейшей победы США в войне с метрополией — Великобританией.

Договор о дружбе США и Франции 18 века
Источник: Philadelphia printed, London reprinted for J. Stockdale, 1782

«Договор о дружбе и торговле признавал Соединенные Штаты независимым государством и поощрял торговлю между Францией и Америкой, тогда как Договор о союзе предусматривал военный союз против Великобритании, отмечая, что абсолютная независимость Соединенных Штатов должна быть признана условием мира, и что Франции будет разрешено завоевать Британскую Вест-Индию», — пишет проект History.

Бурбоновская Франция, где еще не произошла Великая революция, конечно, не из большой любви к демократии поддержала британские колонии. Ключевым было извечное соперничество между Францией и Великобританией. В покорении Нового света французы проиграли британцам разгромно. Поэтому лишить соперников значительной части их завоеваний – это была и возможность отомстить. Но также – шанс ослабить Британию и усилить себя, получив перспективного союзника и торгового партнера. Для молодых США поддержка Франции имела как политическое, так и военное значение. Политическое – это признание собственного суверенитета одним из основных государств мира. Военная поддержка преимущественно выражалась в действиях французского военно-морского флота. Тот создал британцам немало проблем, а в итоге сыграл значительную роль в решающей битве Войны за независимость – при Йорктауне в 1781 году.

6 февраля 1886 года Клеменc Винклер сообщил об открытии нового химического элемента. Неизвестный до этого момента полуметалл исследователь обнаружил, когда анализировал состав аргиродита — редкого минерала, добытого на серебряном руднике в Германии. В статье, где Винклер сообщал об открытии, он сразу же предложил имя нового элемента Germanium (в честь своей родины – Германии, от латинского «Germania») и символ Ge. Подробнее.

Иллюстрация: МАГАТЭ/Facebook

6 февраля 1899 года родился Борис Ткаченко – известный украинский языковед, ставший жертвой советского террора. Подробнее.

6 февраля 1922 года закончилась Вашингтонская морская конференция. Она была логическим продолжением «передела мира» по результатам Первой мировой войны. Подробнее.

6 февраля 1952 года на престол Великобритании взошла королева Елизавета II из династии Виндзоров. Ей суждено было править дольше всех британских монархов – 70 лет и семь месяцев, до самой смерти 8 сентября 2022 года. Подробнее.

6 февраля 1958 года в Мюнхене разбился самолет, на борту которого находилась английская футбольная команда «Манчестер юнайтед». Подробнее.

6 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Буркина-Фасо.

6 февраля 1996 года украинским полярникам окончательно передали британскую антарктическую станцию «Фарадей». Подробнее.

Академик Вернадский украинская антарктическая станция
Пингвины вблизи украинской станции «Академик Вернадский». Фото: НАНЦ

6 февраля 2023 года мощное землетрясение произошло в Турции и СирииПодробнее.

Церковный праздник 6 февраля

6 февраля чтят память преподобного Вукола, епископа Смирнского. Подробнее.

Народные приметы

Если 6 февраля – оттепель, то в течение года рыбалка будет неудачной.

Если в этот день усилились морозы, то весна будет дождливой.

Что нельзя делать 6 февраля

Нельзя давать деньги взаймы.

Нельзя спать головой к северу.

Автор: Оксана Горун
