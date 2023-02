Землетрясение в Турции: известно уже о более чем 500 погибших (видео)

Мощное землетрясение магнитудой в 7,4 балла случилось под утро 6 февраля. Его эпицентр находится севернее турецкого города Газиантеп, неподалеку от границы с Сирией.

За первым мощным толчком последовала целая серия из практически 50 афтершоков, самый сильный из которых 6,6 балла, сообщает СNN Turk. По данным СМИ, в самой Турции разрушены сотни зданий. Как минимум, 140 в провинции Малатья и более 30 в Османие. В других провинциях также повреждены и разрушены десятки построек.

Едва ли не сильнее Турции пострадала соседняя Сирия (эпицентр землетрясения находится в нескольких десятках километров от границы двух стран). О силе землетрясения можно судить, исходя из того, что его ощутили в Египте, Ливане, греческом Кипре и Ираке.

Сейчас на местах ЧП продолжается разбор завалов, информация о количестве жертв и раненых постоянно обновляется.

Heart heavy for #Turkey #Syria #Lebanon and all the other places affected by the massive #earthquake today. May Allah have mercy on the dead, and comfort the living. Ameen pic.twitter.com/dZeUtuGDif

— Yamaan Shahid  (@realYamaan) February 6, 2023