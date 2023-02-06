Live
  • Понедельник 06.02.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.99
    • 🟢

Землетрясение в Турции: известно уже о более чем 500 погибших (видео)

Мир 09:31   06.02.2023
Оксана Горун
Землетрясение в Турции: известно уже о более чем 500 погибших (видео) Фото: aa.com.tr

Мощное землетрясение магнитудой в 7,4 балла случилось под утро 6 февраля. Его эпицентр находится севернее турецкого города Газиантеп, неподалеку от границы с Сирией.

За первым мощным толчком последовала целая серия из практически 50 афтершоков, самый сильный из которых 6,6 балла, сообщает СNN Turk. По данным СМИ, в самой Турции разрушены сотни зданий. Как минимум, 140 в провинции Малатья и более 30 в Османие. В других провинциях также  повреждены и разрушены десятки построек.

 

Едва ли не сильнее Турции пострадала соседняя Сирия (эпицентр землетрясения находится в нескольких десятках километров от границы двух стран). О силе землетрясения можно судить, исходя из того, что его ощутили в Египте, Ливане, греческом Кипре и Ираке.

Сейчас на местах ЧП продолжается разбор завалов, информация о количестве жертв и раненых постоянно обновляется.

 

По последним данным, опубликованным The Guardian, только в Турции погибло 284 человека, а 2323 получили ранения. Кроме того, минздрав Сирии подтвердил гибель 230 своих граждан и ранение около 600 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский  выразил соболезнования президенту Турции Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших.

 

«Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В это сложное время мы будем рядом с турецким народом. Готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы», — написал Зеленский в twitter.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

21:20
Среди прочих Зеленский лишит гражданства депутата Харьковского облсовета — СМИ
09:44
Смертельный обстрел Харьковщины: полиция сообщила, чем били по Барвенково
09:00
Смертельный обстрел Харьковщины: в ГСЧС показали фото с места удара
08:04
На Харьковщине от обстрела погибли двое человек, одного спасли из-под завалов
15:36
Более 400 тел погибших на деоккупированной Харьковщине еще не идентифицировали

  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Землетрясение в Турции: известно уже о более чем 500 погибших (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 09:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мощное землетрясение магнитудой в 7,4 балла случилось под утро 6 февраля. Его эпицентр находится севернее турецкого города Газиантеп, неподалеку от границы с Сирией".