Зеленскому и Эрдогану есть, что обсудить и без РФ — Коваленко

Даже если путин и не прибудет в Стамбул, то свято место пусто не бывает — Владимир Зеленский встретиться не с путинскими шавками третьего сорта, коими и оказалась делегация от россии, а с президентом Турции, с которым президенту Украины есть что обсудить. Особенно в вопросах перераспределения влияния в Черном море, в рамках которого россия уже давно представляет собой не претендента на гегемонию, а завхоза лодочной станции.