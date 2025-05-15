Зеленскому и Эрдогану есть, что обсудить и без РФ — Коваленко
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Даже если путин и не прибудет в Стамбул, то свято место пусто не бывает — Владимир Зеленский встретиться не с путинскими шавками третьего сорта, коими и оказалась делегация от россии, а с президентом Турции, с которым президенту Украины есть что обсудить. Особенно в вопросах перераспределения влияния в Черном море, в рамках которого россия уже давно представляет собой не претендента на гегемонию, а завхоза лодочной станции.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Зеленский, переговоры, Россия, турция, Черное море, эрдоган;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 16:12;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже если путин и не прибудет в Стамбул, то свято место пусто не бывает — Владимир Зеленский встретиться не с…".