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Зеленскому и Эрдогану есть, что обсудить и без РФ — Коваленко

Мир 16:12   15.05.2025
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
Зеленскому и Эрдогану есть, что обсудить и без РФ — Коваленко Скриншот

Даже если путин и не прибудет в Стамбул, то свято место пусто не бывает — Владимир Зеленский встретиться не с путинскими шавками третьего сорта, коими и оказалась делегация от россии, а с президентом Турции, с которым президенту Украины есть что обсудить. Особенно в вопросах перераспределения влияния в Черном море, в рамках которого россия уже давно представляет собой не претендента на гегемонию, а завхоза лодочной станции.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 16:12;

  • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже если путин и не прибудет в Стамбул, то свято место пусто не бывает — Владимир Зеленский встретиться не с…".