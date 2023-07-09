Live
  • Воскресенье 09.07.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Освобождение героев: ISW заявил о «заметном сдвиге» в отношениях Турции и РФ

Без рубрики 17:17   09.07.2023
Оксана Горун
Освобождение героев: ISW заявил о «заметном сдвиге» в отношениях Турции и РФ Фото: пресс-служба ОПУ

Возращение домой героев обороны «Азовстали» вместе с заявлениями президента Турции Эрдогана о членстве Украины в НАТО свидетельствуют о переменах, считают в Институте изучения войны (ISW).

«Зеленский вернулся в Украину из Турции с пятью украинскими командирами, участвовавшими в обороне металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой области. Относительно них ранее договорились Украина, Россия и Турция, что они останутся в Турции до конца войны. Песков (пресс-секретарь Путина — Ред.) заявил, что и Украина, и Турция нарушили соглашения, вернув Украине пятерых командиров, и намекнул, что Запад вынудил Турцию освободить командующих из-за предполагаемых неудач Украины в войне. Российские военные блогеры критиковали российское правительство, задаваясь вопросом, почему Россия позволяет военнопленным проживать в третьей стране, которая не симпатизирует России, и почему российское правительство обменивает защитников Азовского металлургического комбината на бывшего украинского политика и союзника Кремля Виктора Медведчука. Заявления Эрдогана о заявке Украины на членство в НАТО в дополнение к освобождению защитников «Азовстали» являются заметным сдвигом в отношениях России и Турции, хотя глубина и постоянство очевидной поддержки Эрдоганом Украины в настоящее время неясны», — проанализировали последние события аналитики ISW.

Читайте также: Нацгвардию Украины возглавил выпускник харьковского вуза

Заявление о том, что Украина «заслуживает членства в НАТО» Реджеп Тайип Эрдоган сделал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Стамбуле 8 июля. Кроме того, президент Турции отметил поддержку Турцией продления зерновой сделки. Он также заявил, что обсудит обмен военнопленными с президентом РФ Путиным во время визита того в Турцию. Песков в ответ на действия Эрдогана прокомментировал, что дата встречи кремлевского диктатора с президентом Турции пока не подтверждена.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
08.07.2023
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
08.07.2023
Генштаб ВСУ зафиксировал три авиаудара по Харьковщине
Генштаб ВСУ зафиксировал три авиаудара по Харьковщине
09.07.2023
Три воина харьковской 92 ОМБр стали Героями Украины посмертно
Три воина харьковской 92 ОМБр стали Героями Украины посмертно
09.07.2023
«Начало середины» — Минобороны США и ISW оценили контрнаступление ВСУ
«Начало середины» — Минобороны США и ISW оценили контрнаступление ВСУ
09.07.2023
Ураган обесточил 15 населенных пунктов Харьковщины и частично Харьков
Ураган обесточил 15 населенных пунктов Харьковщины и частично Харьков
09.07.2023

Новости по теме:

13:05
«Начало середины» — Минобороны США и ISW оценили контрнаступление ВСУ
11:31
Зеленский присвоил звание «Герой Украины» посмертно воину харьковской 92 ОМБр
16:29
Герои обороны «Азовстали» возвращаются из Турции в Украину — Зеленский
10:04
Россияне направили почти всю восточную группировку войск на юг Украины — ISW
08:09
ISW заявил о тактически значимых успехах ВСУ

  • Категории: Без рубрики, Мир, Политика, Украина; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Освобождение героев: ISW заявил о «заметном сдвиге» в отношениях Турции и РФ»; из категории Без рубрики на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 17:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возращение домой героев обороны «Азовстали» вместе с заявлениями президента Турции Эрдогана о членстве Украины в НАТО свидетельствуют о переменах, считают в Институте изучения войны (ISW)".