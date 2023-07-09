Освобождение героев: ISW заявил о «заметном сдвиге» в отношениях Турции и РФ

Возращение домой героев обороны «Азовстали» вместе с заявлениями президента Турции Эрдогана о членстве Украины в НАТО свидетельствуют о переменах, считают в Институте изучения войны (ISW).

«Зеленский вернулся в Украину из Турции с пятью украинскими командирами, участвовавшими в обороне металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой области. Относительно них ранее договорились Украина, Россия и Турция, что они останутся в Турции до конца войны. Песков (пресс-секретарь Путина — Ред.) заявил, что и Украина, и Турция нарушили соглашения, вернув Украине пятерых командиров, и намекнул, что Запад вынудил Турцию освободить командующих из-за предполагаемых неудач Украины в войне. Российские военные блогеры критиковали российское правительство, задаваясь вопросом, почему Россия позволяет военнопленным проживать в третьей стране, которая не симпатизирует России, и почему российское правительство обменивает защитников Азовского металлургического комбината на бывшего украинского политика и союзника Кремля Виктора Медведчука. Заявления Эрдогана о заявке Украины на членство в НАТО в дополнение к освобождению защитников «Азовстали» являются заметным сдвигом в отношениях России и Турции, хотя глубина и постоянство очевидной поддержки Эрдоганом Украины в настоящее время неясны», — проанализировали последние события аналитики ISW.

Читайте также: Нацгвардию Украины возглавил выпускник харьковского вуза

Заявление о том, что Украина «заслуживает членства в НАТО» Реджеп Тайип Эрдоган сделал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Стамбуле 8 июля. Кроме того, президент Турции отметил поддержку Турцией продления зерновой сделки. Он также заявил, что обсудит обмен военнопленными с президентом РФ Путиным во время визита того в Турцию. Песков в ответ на действия Эрдогана прокомментировал, что дата встречи кремлевского диктатора с президентом Турции пока не подтверждена.