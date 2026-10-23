В ISW зафиксировали продвижение ВСУ на северо-востоке от Харькова

В сводке 23 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об успехах украинских военных на Южно-Слобожанском направлении, а также сообщили детали о контрнаступлении ВСУ в районе Купянска.

Так эксперты зафиксировали удары россиян по позициям украинских защитников на северо-востоке от Харькова. Согласно полученным видеозаписям, СОУ смогли продвинуться на этом участке фронта.

Также в ISW подтвердили успехи украинских бойцов на Купянском направлениях. Речь идет о подземном контрнаступлении «Велес».

«Газета Wall Street Journal сообщила 22 октября, что российские войска прорезали отверстия в туннелях и выкапывали пути на поверхность, чтобы запускать дроны против украинских позиций вблизи Купянска. Украинские войска ранее наносили удары по этим трубопроводам с помощью дронов, сбрасывали боеприпасы на трубопроводы с помощью тяжелых бомбардировщиков-дронов и использовали беспилотные наземные транспортные средства для доставки взрывчатки в этот район, чтобы сорвать деятельность россиян на трубопроводе», – добавили в Институте изучения войны.

Напомним, накануне, 22 октября, в Силах обороны сообщили подробности операции «Велес». В ее рамках украинские воины подземными коммуникациями продвинулись более чем на 15 км в тыл врага в районе Купянска. Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов объяснил: целью операции было прервать скрытое перемещение оккупантов по старой газовой трубе, проходящей под рекой Оскол. Выход из трубы недалеко от Купянска уже длительное время находился контролем Сил обороны. Однако россияне стали использовать гражданских как живой щит. После подземного контрнаступления этот путь для россиян закрыт. Бригадный генерал, командир корпуса «Хартия» Игорь Оболенский подчеркнул: россияне намеревались использовать газовые путепроводы для проникновения в тыл наших войск.