Российские источники публикуют кадры подъема флагов в населенных пунктах, которые недавно освободили ВСУ в ходе операции «Медвежий капкан» на Харьковщине. Об этом пишут в актуальном обзоре аналитики Института изучения войны (ISW).

«28 ноября российская группировка войск «Север» распространила кадры, на которых, как утверждается, российские военнослужащие поднимают флаги в населенных пунктах Захаровка, Шабельное (оба — к северо-востоку от Харькова) и Черное (к северо-востоку от Великого Бурлука). По оценкам Института изучения войны (ISW), эти материалы, скорее всего, относятся к более раннему периоду, а их публикация — попытка опровергнуть недавние контратаки ВСУ в этом районе. На спутниковых снимках, сделанных 27 ноября, виден снежный покров, тогда как на опубликованных видео его нет. Аналитик, работающий с открытыми источниками (OSINT), предположил, что кадры могли быть сняты в июле или августе, поскольку на них заметна свежая зеленая листва», — прокомментировали в ISW.

Аналитики отметили: российская группировка «Север» публикует видео флаговтыков ежедневно, начиная с 22 ноября (когда ВСУ заявили об успехе операции «Медвежий капкан» на Харьковщине).

«С 22 ноября подобные видеозаписи были опубликованы в отношении как минимум 16 населенных пунктов. В ситуациях, когда поступают сообщения об успехах ВСУ на различных участках фронта, российские источники зачастую массово распространяют старые, отредактированные или иным образом вводящие в заблуждение материалы, чтобы опровергнуть информацию о продвижении украинских войск», — подчеркнули аналитики.

Напомним, в октябре российских оккупантов поймали на использовании ИИ для создания видео «из Купянска-Узлового». На нем российские военных стоят на фоне здания вокзала в поселке. Однако здание почти целое, в реальности же — оно сильно пострадало от многочисленных «прилетов».