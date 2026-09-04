Самый большой флаг сняли в Харькове – причина

В пресс-службе мэрии сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий, которое ожидается на этих выходных, в Харькове заменили главный государственный флаг в городе.

«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» сняли большой флаг и подняли меньший штормовой флаг», – добавили в мэрии.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в Харькове выросли цены на осенние аксессуары и одежду. Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, их можно найти в специализированных магазинах товаров для дома и туризма, а также рынках города. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году цены на эту группу товаров выросли в среднем на 5-10%, добавили в мэрии.