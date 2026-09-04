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Самый большой флаг сняли в Харькове – причина

Общество 10:29   04.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Самый большой флаг сняли в Харькове – причина Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий, которое ожидается на этих выходных, в Харькове заменили главный государственный флаг в городе.

В Харькове заменили главный флаг
Фото: ХГС

«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» сняли большой флаг и подняли меньший штормовой флаг», – добавили в мэрии.

В Харькове заменили главный флаг
Фото: ХГС

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в Харькове выросли цены на осенние аксессуары и одежду. Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, их можно найти в специализированных магазинах товаров для дома и туризма, а также рынках города. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году цены на эту группу товаров выросли в среднем на 5-10%, добавили в мэрии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 10:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий, которое ожидается на этих выходных, в Харькове заменили главный государственный флаг в городе.".