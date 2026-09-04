Найбільший прапор зняли в Харкові – причина

У пресслужбі мерії повідомили, що у зв’язку з погіршенням погодних умов, яке очікується цими вихідними, у Харкові замінили головний державний прапор у місті.

“Фахівці СКП «Харківзеленбуд» зняли великий прапор та підняли менший штормовий стяг”, – додали в мерії.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що у Харкові зросли ціни на осінні аксесуари та одяг. Як зазначили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, їх можна знайти у спеціалізованих магазинах товарів для дому та туризму, а також ринках міста. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на цю групу товарів зросли у середньому на 5-10%, додали у мерії.