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Найбільший прапор зняли в Харкові – причина

Суспільство 10:29   04.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Найбільший прапор зняли в Харкові – причина Фото: ХМР

У пресслужбі мерії повідомили, що у зв’язку з погіршенням погодних умов, яке очікується цими вихідними, у Харкові замінили головний державний прапор у місті.

У Харкові замінили головний прапор
Фото: ХМР

“Фахівці СКП «Харківзеленбуд» зняли великий прапор та підняли менший штормовий стяг”, – додали в мерії.

У Харкові замінили головний прапор
Фото: ХМР

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що у Харкові зросли ціни на осінні аксесуари та одяг. Як зазначили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, їх можна знайти у спеціалізованих магазинах товарів для дому та туризму, а також ринках міста. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на цю групу товарів зросли у середньому на 5-10%, додали у мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 10:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії повідомили, що у зв’язку з погіршенням погодних умов, яке очікується цими вихідними, у Харкові замінили головний державний прапор у місті.".