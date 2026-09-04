Постраждали 12 людей: Синєгубов розповів, як минула доба на Харківщині
Протягом минулої доби через обстріл Харківщини постраждали 12 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Печеніги зазнали травм чоловіки 65 і 44 років, отримали гостру реакцію на стрес 8 людей, зокрема дівчатка 13 і 9 років; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 57-річного чоловіка; у с. Постольне Золочівської громади поранено 43-річного чоловіка”, – уточнив начальник ХОВА.
За добу по регіону прилетіло таке озброєння:
- чотири ракети;
- два КАБи;
- РСЗВ;
- чотири БпЛА типу «молния»;
- сім fpv-дронів;
- 83 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок російських обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.