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Постраждали 12 людей: Синєгубов розповів, як минула доба на Харківщині

Події 08:42   04.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждали 12 людей: Синєгубов розповів, як минула доба на Харківщині

Протягом минулої доби через обстріл Харківщини постраждали 12 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Печеніги зазнали травм чоловіки 65 і 44 років, отримали гостру реакцію на стрес 8 людей, зокрема дівчатка 13 і 9 років; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 57-річного чоловіка; у с. Постольне Золочівської громади поранено 43-річного чоловіка”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по регіону прилетіло таке озброєння:

  • чотири ракети;
  • два КАБи;
  • РСЗВ;
  • чотири БпЛА типу «молния»;
  • сім fpv-дронів;
  • 83 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 08:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби через обстріл Харківщини постраждали 12 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".