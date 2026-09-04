Понад два десятки боїв було за добу на півночі від Харкова

Протягом минулої доби на Харківщині було 23 бої. Практично всі атаки ЗС РФ зафіксували на півночі регіону, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку було 22 бої в районі Козачої Лопані, Лимана, Стариці, Вільчі та Охрімівки.

На Куп’янському – противник намагався прорватися один раз біля Богуславки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 240 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 100 авіаційних ударів, під час яких скинув 294 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 334 дрони-камікадзе та здійснили 3048 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у ГШ.

Втрати росіян сьогодні такі: