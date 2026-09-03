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Не лише втрати в штурмах: що заважає російській інфільтрації на Харківщині

Фронт 20:13   03.09.2026
Оксана Горун
Не лише втрати в штурмах: що заважає російській інфільтрації на Харківщині Скриншот

Старший технік FPV-роти батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади Ігор Пиць пояснив, чому, проникаючи на якісь позиції, окупанти не можуть їх утримати.

Третій армійський корпус, до якого входить бригада, наразі тримає оборону на 150-кілометровій лінії фронту. У тому числі – на півдні Харківської області, в районі Борової. Росіяни тут намагаються застосовувати ту саму тактику інфільтрації, яка стала для них основною в останній рік. Проте результатів не досягають.

Сьогодні війна виглядає таким чином, що неважливо, скільки піхоти піде вперед. Важливо також її забезпечити, надати їм боєприпаси, надати їм змогу протриматися та прохарчуватись. І ворог, коли виконує такі спроби штурмів або атак на наші позиції, спроби інфільтруватися невеликими групами  по дві-чотири особи, зазнає як не втрат, так провалу в таких штурмах. Навіть попри те, що особовий склад може десь проникнути, вони не отримують достатньої кількості забезпечення, провізії для можливості нести оборону чи захищати самих себе. І власне ці інфільтрації доволі швидко знешкоджуються на нашу користь. Тому вся наша робота полягає  у виявленні цього ворога і знищенні”, – поділився Пиць у етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

При цьому військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади зазначив: зараз ворог намагається максимально використати останні дні літа та початку осені, коли на деревах є листя. Це дозволяє ховатися та накопичуватися. Однак Сили оборони вже знають, як працювати в різних ситуаціях.

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“Ми використовуємо певні різновиди дронів, ми використовуємо різні методи виявлення цього ворога або ж можливості його дистанційно блокувати – такі як міни дистанційні або ж скиди з великих дронів“, – пояснив Пиць.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 20:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Старший технік FPV-роти батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади Ігор Пиць пояснив, чому, проникаючи на якісь позиції, окупанти не можуть їх утримати".