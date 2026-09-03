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FPV-дрон атакував цивільну автівку за 20 км від Харкова

Події 18:51   03.09.2026
Оксана Горун
FPV-дрон атакував цивільну автівку за 20 км від Харкова

Про атаку на автівку в районі села Безруки Дергачівської громади повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко. Водій вижив – він встиг вискочити з машини.

“Близько 16:10 російський FPV-дрон вдарив по цивільній автівці поблизу Безруків. Автомобіль рухався дорогою Дергачі – Козача Лопань та зазнав атаки неподалік повороту до села Безруки. На щастя, водій вчасно помітив загрозу, вискочив із машини та не постраждав”, – вискочив Задоренко.

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У Дергачівській громаді атаки FPV – найчастіше явище. Однак, як правило, вони відбуваються ближче до кордону із РФ. Так, 18 серпня FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному. При цьому Задоренко наголосив, що FPV вже долітають до самих Дергачів.

“Вкотре закликаю громадян не їхати в напрямку Козачої Лопані та інших населених пунктів поблизу лінії бойового зіткнення без нагальної потреби. Перебування там становить реальну загрозу для життя та здоров’я”, – підкреслив голова громади.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 18:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про атаку на автівку в районі села Безруки Дергачівської громади повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко. Водій вижив – він встиг вискочити з машини".