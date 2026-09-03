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У вихідні вимикатимуть світло в Основ’янському та Слобідському районах Харкова

Суспільство 15:41   03.09.2026
Олена Нагорна
У вихідні вимикатимуть світло в Основ’янському та Слобідському районах Харкова Фото: АТ “Харківобленерго”

У суботу та неділю, 5 та 6 вересня, у Харкові відключатимуть світло у частинах Основ’янського та Слобідського районів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», електрику вимикатимуть з 08:30 до 19:00 за наступними адресами:

  • Проспект: Аерокосмічний (будинки 37Б–180, 244, 248).
  • Вулиці: Зернова (б. 6, 53, 55, 55Г, 57), Чугуївська (б. 27–33, 78), Дмитра Коцюбайла (б. 2, 2Б, 4, 4А, 38), Грозненська (б. 32–56А), Макіївська (б. 3–83/5, 6–16, 20/24–90), Шляхетна (б. 1–27, 2/21–24, 17–27/18, 20–24/20), Азербайджанська (б. 11–25А, 18/48–30А), Качанівська (б. 1–26), Молочна (б. 56), Біологічна (б. 4Б, 13), Друкарська (б. 20–44, 21–51), Надіївська (б. 1–31, 2А–20А), Донецька (б. 28).
  • Провулки: Зерновий (б. 5А, 5Б, 5В, 5Г), Макіївський (б. 3–7А, 4–6), Тетянівський (б. 4, 9–13), Узбецький (б. 1–6).
  • Проїзди та в’їзди: Верещаківський проїзд (б. 15–23, 30, 36–40), 1-й Макіївський в’їзд (б. 2–4, 3–7), 3-й Макіївський в’їзд (б. 7–13, 8–12), Азербайджанський в’їзд (б. 2–4, 11), Смерековий в’їзд (б. 8–12).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко чесно попередив громадян України, чого їм чекати від майбутньої зими та порадив, що робити.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 15:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу та неділю, 5 та 6 вересня, у Харкові відключатимуть світло у частинах Основ’янського та Слобідського районів.".