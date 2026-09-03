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Скорочення комендантської години: Терехов відреагував на ініціативу президента

Суспільство 12:22   03.09.2026
Олена Нагорна
Скорочення комендантської години: Терехов відреагував на ініціативу президента Фото: obpia30/pixabay

Міська влада Харкова підтримує ініціативу щодо скорочення тривалості комендантської години, адже це сприятиме розвитку бізнесу та дозволить продовжити роботу електротранспорту.

Про це сказав виданню “Думка” мер Ігор Терехов, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського, що владі міст «буде запропоновано переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу».

«Вважаю, це необхідно робити, і ми неодноразово казали, що сьогодні потрібно скоротити комендантську годину для того, щоб бізнес працював. Ми продовжимо роботу електротранспорту, і зовсім по-іншому буде життя у місті. Я дуже підтримую це висловлювання», — підкреслив Терехов.

Водночас він нагадав, що остаточне рішення щодо зміни тривалості комендантської години ухвалює обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, Кабмін готує низку заходів у відповідь на нову російську тактику – нескінченними нальотами «шахедів» паралізувати життя в Україні. 2 вересня президент Володимир Зеленський після доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького повідомив основні пункти запропонованих змін. Значна частина стосується Києва, проте є й такі, що позначаться на всіх регіонах.

Зазначимо,  у Харкові з лютого 2025 року працює система диференційованої повітряної тривоги. Мешканців попереджають про тип загрози голосовими повідомленнями після сирени. Крім того, сигнали подають лише тоді, коли є загроза для міста, а не для населених пунктів області. На початку така система дозволила суттєво скоротити тривалість тривог у Харкові. Однак останнім часом вони знову стали затяжними.  За даними мера Ігоря Терехова, у серпні тривоги у місті тривали 22 доби.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 12:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міська влада Харкова підтримує ініціативу щодо скорочення тривалості комендантської години.".