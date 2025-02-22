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У Харкові запрацювала диференційована тривога – Терехов

Суспільство 21:09   22.02.2025
Оксана Горун
У Харкові запрацювала диференційована тривога – Терехов Ілюстрація: Ігор Терехов/Телеграм

22 лютого в Харкові вперше дали відбій під час активності російської авіації, яка загрожувала Куп’янському району.

“Сьогодні в Харкові запрацювала нова, диференційована, система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сигнали чітко розділяються: окремо для міста та окремо для області”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Харків’яни звернули увагу на зміни увечері, коли Повітряні сили ЗСУ повідомляли о 20:38 про запуски КАБів російською авіацією на сході Харківської області. А перед цим о 20:37 у Харкові пролунав відбій. До цього моменту в Харкові тривога звучала й тоді, коли армія РФ атакувала фронтовий Куп’янський район.

Ми стали першими в Україні, хто взявся за реалізацію подібного проєкту. Адже розуміли: чим точніше буде визначена загроза, тим ефективніше працюватиме економіка та, відповідно, зменшуватиметься психоемоційне навантаження на людей. Лише за минулий рік у Харкові прозвучало 2113 сигналів повітряної тривоги – це 156 днів життя під сиренами. Однак з них лише 455 сигналів (62 доби) стосувалися безпосередньо міста. Впʼятеро менше! Ця система – крок до більшої стабільності в усіх сферах життєдіяльності. Бізнес, банки, держустанови та сфера послуг працюватимуть довше, без зайвих перерв. А головне: якщо лунає сигнал, усі знатимуть – небезпека реальна, і треба негайно прямувати в укриття”, – наголосив Терехов.

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Він відзначив, що для впровадження в життя нової системи тривог багато місяців працювали десятки фахівців: інженери, військові, ППО та РТВ, ДСНС, ІТ компанія Stfalcon та компанія Ajax Systems і представники інших служб.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 21:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 лютого в Харкові вперше дали відбій під час активності російської авіації, яка загрожувала Куп’янському району".