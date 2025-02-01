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Як місце “прильоту” в Харкові знаходять за 15 секунд: Терехов показав відео

Репортаж 12:29   01.02.2025
Оксана Горун
Як місце “прильоту” в Харкові знаходять за 15 секунд: Терехов показав відео Скриншот

1 лютого виповнився рік від дня початку роботи в Харкові Департаменту надзвичайних ситуацій мерії та міського Ситуаційного центру.

“Сьогодні ми готові показати частину тієї роботи, яка була проведена за рік”, – повідомив з нагоди мер міста Ігор Терехов.

У своєму телеграм-каналі він опублікував відео із Ситуаційного центру, який об’єднав усі екстрені служби міста, а також – сили безпеки та оборони.

“Була створена спеціалізована система відеоспостереження міста, завдяки якій час виявлення надзвичайних ситуацій зменшився з 3 хвилин до 15-25 секунд. Усі камери забезпечені резервним живленням та інтернетом”, – поінформував про досягнення центру Терехов.

Відео: Ігор Терехов/Телеграм

Міський голова Харкова навів і статистику щодо результатів роботи співробітників центру. Так, за рік вони здійснили 731 виїзд на надзвичайні ситуації в місті. 318 з них виникли через російські обстріли.

“Загальний час, проведений на місцях ліквідації надзвичайних ситуацій, склав 1039 годин, або 43 доби”, – зазначив Терехов.

У Харкові вже створили диференційовану систему оповіщення населення, нагадав він. Однак її ще не запустили в роботу через бюрократичну тяганину. Втім, мер упевнений, що система запрацює вже найближчим часом, а отже, харків’ян попереджатимуть про погрози лише тоді, коли буде реальна небезпека для міста.

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Мер окремо подякував міжнародним партнерам та спонсорам, які допомогли у створенні Ситуаційного центру: USAID, Kharkiv IT Cluster, БФ “Польща допомагає Україні”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 12:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 лютого виповнився рік від дня початку роботи в Харкові Департаменту надзвичайних ситуацій мерії та міського Ситуаційного центру".