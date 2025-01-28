“Ми будемо домагатися справедливості для харківʼян” – Терехов

Мер Ігор Терехов під час зустрічі з батьками учнів підземної школи у Новобаварському районі пояснив, чому Харків досі не запровадив автоматизовану систему диференціації повітряних тривог, повідомляє Харківська міська рада.

Попри те, що місто першим в Україні розробило автоматизовану систему диференціації повітряних тривог через бюрократичні перепони з боку керівництва ДСНС її досі не запустили.

«Ми розробили унікальну систему диференційованих повітряних тривог, коли, наприклад, є загроза Куп’янську, але немає загрози для Харкова. Витратили на це кошти міського бюджету, погодили систему з Повітряними Силами ЗСУ, але потім зіштовхнулися з проблемою: керівник ДСНС України обіцяє розв’язати це питання, але нічого не робить. Хоча дві інші області, які встановили таку систему пізніше за нас, вже запустили її. Але ми будемо домагатися справедливості для харківʼян», – підкреслив Ігор Терехов.