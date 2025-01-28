«Мы будем добиваться справедливости для харьковчан» — Терехов

Мэр Игорь Терехов во время встречи с родителями учеников подземной школы в Новобаварском районе пояснил, почему Харьков до сих пор не ввел автоматизированную систему дифференциации воздушных тревог, сообщает Харьковский городской совет.

Хотя город первым в Украине разработал автоматизированную систему дифференциации воздушных тревог, из-за бюрократических преград со стороны руководства ГСЧС ее до сих пор не запустили.

«Мы разработали уникальную систему дифференцированных воздушных тревог, когда, например, есть угроза Купянске, но угрозы для Харькова нет. Потратили на это средства городского бюджета, согласовали систему с Воздушными силами ВСУ, но потом столкнулись с проблемой: руководитель ГСЧС Украины обещает решить этот вопрос, но ничего не делает. Хотя две другие области, установившие такую ​​систему позже нас, уже запустили ее. Но мы будем добиваться справедливости для харьковчан», – подчеркнул Игорь Терехов.