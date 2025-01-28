«Мы будем добиваться справедливости для харьковчан» — Терехов
Мэр Игорь Терехов во время встречи с родителями учеников подземной школы в Новобаварском районе пояснил, почему Харьков до сих пор не ввел автоматизированную систему дифференциации воздушных тревог, сообщает Харьковский городской совет.
Хотя город первым в Украине разработал автоматизированную систему дифференциации воздушных тревог, из-за бюрократических преград со стороны руководства ГСЧС ее до сих пор не запустили.
«Мы разработали уникальную систему дифференцированных воздушных тревог, когда, например, есть угроза Купянске, но угрозы для Харькова нет. Потратили на это средства городского бюджета, согласовали систему с Воздушными силами ВСУ, но потом столкнулись с проблемой: руководитель ГСЧС Украины обещает решить этот вопрос, но ничего не делает. Хотя две другие области, установившие такую систему позже нас, уже запустили ее. Но мы будем добиваться справедливости для харьковчан», – подчеркнул Игорь Терехов.
Читайте также: Завтра в центре Харькова перекроют дороги: Каразина будет отмечать юбилей
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: воздушная тревога, ГСЧС, дифференциация, Игорь Терехов, система оповещения, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Мы будем добиваться справедливости для харьковчан» — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 21:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов пояснил, почему Харьков до сих пор не ввел автоматизированную систему дифференциации воздушных тревог, сообщает Харьковский городской совет.".