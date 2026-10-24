Росіяни вдень 24 жовтня атакували Харків і Дергачі, є поранені

Вибухи вдень 24 жовтня були у Харкові та Дергачах.

Доповнено о 15.46. “Внаслідок ворожого обстрілу в Основʼянському районі пошкоджено складську будівлю відкритого типу та паркан. Інформація про постраждалих наразі не надходила”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Дергачах російський безпілотник вдарив у цивільне транспортне підприємство.

“Удар прийшовся по відкритій місцевості. На жаль, постраждали двоє працівників підприємства, які перебували поруч. 54-річний чоловік зазнав уламкового поранення грудної клітини та був госпіталізований до одного з медзакладів Харкова. Ще один 49-річний чоловік отримав легке поранення правої ноги та самостійно звернувся до Дергачівської центральної лікарні”, – поінформував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

15:18. “Ворог завдав удару по Основʼянському району. Наслідки уточнюються”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що удару завдали безпілотником. Також під обстрілом були Дергачі.

“Внаслідок ворожого обстрілу м. Дергачі постраждали троє людей. Медики госпіталізували чоловіків до лікарень, де їм надається вся необхідна допомога. Профільні служби усувають наслідки атаки“, – поінформував Синєгубов.

Нагадаємо, 24 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по Лозовій. Загинув чоловік, ще троє людей постраждали.