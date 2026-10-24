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Россияне днем 24 октября атаковали Харьков и Дергачи, есть раненые

Происшествия 15:46   24.10.2026
Оксана Горун
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Россияне днем 24 октября атаковали Харьков и Дергачи, есть раненые Фото: Харьковский горсовет

Взрывы днем  24 октября были в Харькове и Дергачах 

Дополнено в 15:46. «В результате вражеского обстрела в Основянском районе повреждено складское здание открытого типа и забор. Информация о пострадавших пока не поступала», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Дергачах российский беспилотник ударил по гражданскому транспортному предприятию.

«Удар пришелся по открытой местности. К сожалению, пострадали два работника предприятия, которые находились рядом. 54-летний мужчина получил осколочное ранение грудной клетки и был госпитализирован в одно из медучреждений Харькова. Еще один 49-летний мужчина получил легкое ранение правой ноги и самостоятельно обратился в Дергачевскую центральную больницу», — проинформировал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

15:18. «Враг нанес удар по Основянскому району. Последствия уточняются», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что удар нанесли беспилотником. Также под обстрелом были Дергачи.

«В результате вражеского обстрела г. Дергачи пострадали три человека. Медики госпитализировали мужчин в больницы, где им предоставляется вся необходимая помощь. Профильные службы устраняют последствия атаки», — проинформировал Синегубов.

Напомним, 24 октября армия РФ нанесла ракетный удар по Лозовой. Погиб мужчина, еще три человека пострадали.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2026 в 15:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы днем  24 октября были в Харькове и Дергачах ".