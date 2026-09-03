Live

Двоє людей постраждали через обстріли Харківщини

Події 08:55   03.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє людей постраждали через обстріли Харківщини

Десять населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни минулої доби. Внаслідок атак постраждали двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У с. Хотімля Старосалтівської громади зазнав поранень 82-річний чоловік; у сел. Золочів поранено 59-річного чоловіка. Внаслідок підриву автомобіля на невідомому пристрої в с. Прудянка Дергачівської громади зазнали поранень 52-річний чоловік і 54-річна жінка. Також медики надали допомогу 48-річному чоловіку, який 1 вересня зазнав поранень через обстріл у с. Замірці Дергачівської громади”, – написав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • ракета;
  • чотири БпЛА типу «молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 88 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

Читайте також: За добу СОУ відбили 16 штурмів ЗС РФ – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Вночі росіяни обстрілювали Дергачівщину – Задоренко
Вночі росіяни обстрілювали Дергачівщину – Задоренко
03.09.2026, 10:03
Сьогодні 3 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 вересня 2026: яке свято та день в історії
03.09.2026, 06:00
За якими цінами купуватимуть картоплю цієї осені в Україні – думки експертів
За якими цінами купуватимуть картоплю цієї осені в Україні – думки експертів
03.09.2026, 08:21
Чергова ніч терору: руйнування та пожежі охопили Україну після ударів РФ
Чергова ніч терору: руйнування та пожежі охопили Україну після ударів РФ
03.09.2026, 07:43
Новини Харкова — головне 3 вересня: як минула ніч, атаки РФ
Новини Харкова — головне 3 вересня: як минула ніч, атаки РФ
03.09.2026, 09:13
Війська РФ просунулись на двох ділянках у прикордонні Харківщини – DeepState
Війська РФ просунулись на двох ділянках у прикордонні Харківщини – DeepState
02.09.2026, 12:47

Новини за темою:

03.09.2026
Вночі росіяни обстрілювали Дергачівщину – Задоренко
03.09.2026
За добу СОУ відбили 16 штурмів ЗС РФ – Генштаб
03.09.2026
Чергова ніч терору: руйнування та пожежі охопили Україну після ударів РФ
02.09.2026
“Є об’єкти, які атакували понад 50 разів” – Харківобленерго про удари РФ
02.09.2026
“Козача Лопань не окупована” – Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє людей постраждали через обстріли Харківщини», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни минулої доби. Внаслідок атак постраждали двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".