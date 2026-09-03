Двоє людей постраждали через обстріли Харківщини
Десять населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни минулої доби. Внаслідок атак постраждали двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Хотімля Старосалтівської громади зазнав поранень 82-річний чоловік; у сел. Золочів поранено 59-річного чоловіка. Внаслідок підриву автомобіля на невідомому пристрої в с. Прудянка Дергачівської громади зазнали поранень 52-річний чоловік і 54-річна жінка. Також медики надали допомогу 48-річному чоловіку, який 1 вересня зазнав поранень через обстріл у с. Замірці Дергачівської громади”, – написав Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- ракета;
- чотири БпЛА типу «молния»;
- два fpv-дрони;
- 88 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.