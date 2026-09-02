“Боюсь його більше смерті”: педофіл з Харківщини намагався оскаржити довічне

Апеляційний суд залишив без змін вирок Основ’янського райсуду Харкова — довічне позбавлення волі для 31-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою падчерку, дочку загиблого українського захисника.

Злочини відбувалися на Харківщині з вересня 2024 року по квітень 2025 року. Проживаючи з родиною полеглого на фронті військового, чоловік увійшов у довіру до дівчинки, обіцяючи замінити їй батька. Уперше він зґвалтував 11-річну падчерку в селі Таранівка Чугуївського району, куди привіз її під приводом риболовлі. Надалі знущання повторювалися, коли матері не було вдома. Загалом правоохоронці задокументували шість епізодів, нагадують у Харківській обласній прокуратурі.

Зловмисник тримав дитину в постійному страху й змушував мовчати, через що дівчинка замкнулася в собі, а її стан здоров’я погіршився. Згодом вона розповіла про все матері. Сім’я намагалася переховуватися, однак чоловік продовжував телефонувати з погрозами. У результаті дитина самостійно звернулася по допомогу до правоохоронних органів.

Під час слухань у суді першої інстанції обвинувачений намагався виправдатися давньою травмою голови та стверджував, що не пам’ятає подій. Попри це прокурори повністю довели його провину за ч. ч. 4, 6 ст. 152 ККУ. Адвокат та засуджений намагалися оскаржити довічний термін, проте апеляційну скаргу було відхилено. Обвинувачення особисто підтримував керівник прокуратури Харківщини Юрій Папуша.

«Дитина втратила на війні батька, який захищав кожного з нас, нашу землю і нашу свободу. Людина, яка прийшла в їхню сім’ю і мала стати надійним щитом, опорою, натомість завдала їй болю. Коли маленька дитина крізь сльози повторювала слова: “Я боюсь його більше смерті”, — це абсолютне свідчення того, через який нестерпний тиск і пекло вона проходила. Тут не може бути жодних виправдань і шансів на пом’якшення покарання. Закон має бути максимально жорстким, а єдиною справедливою відповіддю — повна, безповоротна та довічна ізоляція від людей», — наголосив Папуша.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що правоохоронці вручили підозру мешканці Харківщини, яка, за даними слідства, використала свою неповнолітню доньку для виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії.