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Працівниця лікарні зняла обручку з пацієнтки в реанімації: скандал у Харкові

Суспільство 14:30   02.09.2026
Олена Нагорна
Працівниця лікарні зняла обручку з пацієнтки в реанімації: скандал у Харкові Ілюстративне фото, джерело – Reddit

Правоохоронці повідомили про підозру співробітниці одного з медичних закладів Харкова. За версією слідства, вона зняла золоту каблучку з пацієнтки, яка перебувала в реанімаційному відділенні у стані клінічної смерті.

Подія сталася у березні цього року, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час чергування фігурантка перебувала у реанімації, куди бригада «швидкої» доправила жінку у стані клінічної смерті. Скориставшись безпорадним станом пацієнтки та відсутністю сторонньої уваги, працівниця закладу зняла з її руки золоту обручку.

Згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи, вартість викраденого ювелірного виробу становить понад 13 тисяч гривень.

Працівниці повідомили про підозру в крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці вручили підозру чоловікові, який, за даними слідства, пограбував будинок на Харківщині.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 14:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру співробітниці одного з медичних закладів Харкова.".