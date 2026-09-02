Працівниця лікарні зняла обручку з пацієнтки в реанімації: скандал у Харкові

Правоохоронці повідомили про підозру співробітниці одного з медичних закладів Харкова. За версією слідства, вона зняла золоту каблучку з пацієнтки, яка перебувала в реанімаційному відділенні у стані клінічної смерті.

Подія сталася у березні цього року, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час чергування фігурантка перебувала у реанімації, куди бригада «швидкої» доправила жінку у стані клінічної смерті. Скориставшись безпорадним станом пацієнтки та відсутністю сторонньої уваги, працівниця закладу зняла з її руки золоту обручку.

Згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи, вартість викраденого ювелірного виробу становить понад 13 тисяч гривень.

Працівниці повідомили про підозру в крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці вручили підозру чоловікові, який, за даними слідства, пограбував будинок на Харківщині.