Енергетику Харківщини “вимикають”, День знань під землею – підсумки 1 вересня

Удари по енергетиці Харківщини відновилися – Дергачівська громада повністю без світла. У Харкові відкрилася десята підземна школа, в області ще три. Поліція “накрила” шахрайський кол-центр. “Об’єктив” нагадує головні новини доби.

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Нічний обстріл повністю знеструмив Дергачівську громаду. Про це заявив начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко. Він закликав мешканців набратися терпіння та запевнив, що енергетики вже працюють. Воду в Дергачах подають за графіком блекаутів – тобто тричі на добу на кілька годин. Повернути світло розраховують протягом доби.

Понад 300 000 школярів та студентів розпочали навчання на Харківщині

Серед них десять тисяч першокласників та близько дев’яти тисяч першокурсників. Такі дані навів начальник ХОВА Олег Синєгубов. У Харкові в День знань відкрили десяту підземну школу. Вона працюватиме в Немишлянському районі. Також для учнів запрацювало нове укриття в ліцеї Слобідського району. Три чверті першокласників Харкова живуть у місті та навчатимуться офлайн не менше трьох разів на тиждень. В області першого вересня відкрили підземні школи в громадах Лозівського, Берестинського та Чугуївського районів.

У приміщенні ресторанно-готельного комплексу було 35 робочих місць. Поліціянти вже встановили особи 34 співробітників. За даними обласної прокуратури, оператори під виглядом вигідних інвестицій у криптовалюту виманювали гроші в іноземців. Коло потерпілих та розмір завданих збитків встановлюють.

Харків’янина Марата Алькіна розшукує поліція. 16-річний юнак проживає в Берліні. Він приїхав на батьківщину 25 липня. Перетнув державний кордон і мав рухатися в напрямку Харкова. Проте перестав виходити зв’язок.

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей підбив підсумки серпня в Харківській області. Середня температура повітря перевищила кліматичну норму на 1-1,5 градуса. Разом із гострим дефіцитом опадів це призвело до повного висихання метрового шару ґрунту. Опадів випало лише від 8 до 45% від норми.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне: