Live
  • Вт 01.09.2026
  • Харків  +21°С
  • USD 44.52
  • EUR 51.64

Енергетику Харківщини “вимикають”, День знань під землею – підсумки 1 вересня

Оригінально 23:00   01.09.2026
Оксана Горун
Енергетику Харківщини “вимикають”, День знань під землею – підсумки 1 вересня

Удари по енергетиці Харківщини відновилися – Дергачівська громада повністю без світла. У Харкові відкрилася десята підземна школа, в області ще три. Поліція “накрила” шахрайський кол-центр. “Об’єктив” нагадує головні новини доби.

Енергетика Харківської області під ударом

Нічний обстріл повністю знеструмив Дергачівську громаду. Про це заявив начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко. Він закликав мешканців набратися терпіння та запевнив, що енергетики вже працюють. Воду в Дергачах подають за графіком блекаутів – тобто тричі на добу на кілька годин. Повернути світло розраховують протягом доби.

Понад 300 000 школярів та студентів розпочали навчання на Харківщині

Серед них десять тисяч першокласників та близько дев’яти тисяч першокурсників. Такі дані навів начальник ХОВА Олег Синєгубов. У Харкові в День знань відкрили десяту підземну школу. Вона працюватиме в Немишлянському районі. Також для учнів запрацювало нове укриття в ліцеї Слобідського району. Три чверті першокласників Харкова живуть у місті та навчатимуться офлайн не менше трьох разів на тиждень. В області першого вересня відкрили підземні школи в громадах Лозівського, Берестинського та Чугуївського районів.

підземна школа у Пісочині
Фото: ХОВА

Масштабний шахрайський кол-центр викрили в Харкові

У приміщенні ресторанно-готельного комплексу було 35 робочих місць. Поліціянти вже встановили особи 34 співробітників. За даними обласної прокуратури, оператори під виглядом вигідних інвестицій у криптовалюту виманювали гроші в іноземців. Коло потерпілих та розмір завданих збитків встановлюють.

В’їхав до України та зник: шукають неповнолітнього

Харків’янина Марата Алькіна розшукує поліція. 16-річний юнак проживає в Берліні. Він приїхав на батьківщину 25 липня. Перетнув державний кордон і мав рухатися в напрямку Харкова. Проте перестав виходити зв’язок.

Спека вища за норму та дефіцит дощів – підсумки серпня

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей підбив підсумки серпня в Харківській області. Середня температура повітря перевищила кліматичну норму на 1-1,5 градуса. Разом із гострим дефіцитом опадів це призвело до повного висихання метрового шару ґрунту. Опадів випало лише від 8 до 45% від норми.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Автор: Оксана Горун

Популярно

Енергетику Харківщини “вимикають”, День знань під землею – підсумки 1 вересня
Енергетику Харківщини “вимикають”, День знань під землею – підсумки 1 вересня
01.09.2026, 23:00
Російське небо стає повністю небезпечним – Зеленський попередив авіакомпанії
Російське небо стає повністю небезпечним – Зеленський попередив авіакомпанії
01.09.2026, 21:02
Є інформація, що СОУ зачищають околиці Дворічної – Коваленко (відео)
Є інформація, що СОУ зачищають околиці Дворічної – Коваленко (відео)
01.09.2026, 21:28
Острів на Журавлівці у Харкові: міськрада презентувала концепцію оновлення 📹
Острів на Журавлівці у Харкові: міськрада презентувала концепцію оновлення 📹
01.09.2026, 19:23
Понад 80 тисяч школярів на Харківщині зможуть навчатись офлайн – Синєгубов
Понад 80 тисяч школярів на Харківщині зможуть навчатись офлайн – Синєгубов
01.09.2026, 20:33
Ще один день посухи: прогноз погоди в Харкові та області на 2 вересня
Ще один день посухи: прогноз погоди в Харкові та області на 2 вересня
01.09.2026, 20:10

Новини за темою:

01.09.2026
Понаднормова спека та дефіцит дощів – синоптичні підсумки серпня на Харківщині
01.09.2026
Понад 317 тисяч учнів розпочинають новий навчальний рік на Харківщині
27.08.2026
«Удари по Дергачах почастішали»: на який вимушений крок пішли у місті
21.08.2026
52% дітей у Харкові зможуть вчитися в безпечних умовах – Терехов
21.08.2026
Новини Харкова – головне 21 серпня: загиблі, метро до 23:00 у День міста


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Енергетику Харківщини “вимикають”, День знань під землею – підсумки 1 вересня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удари по енергетиці Харківщини відновилися – Дергачівська громада повністю без світла. “Об’єктив” нагадує головні новини доби".