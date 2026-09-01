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У Харкові пролунали перші дзвоники й відкрили десяту підземну школу (фото)

Репортаж 15:26   01.09.2026
Олена Нагорна
У Харкові пролунали перші дзвоники й відкрили десяту підземну школу (фото) Фото: Харківська міськрада

Ще дві безпечні локації для навчання школярів — десяту новозбудовану підземну школу у Немишлянському районі та укриття в ліцеї Слобідського району, відремонтоване за підтримки міжнародних партнерів, відкрили у Харкові 1 вересня.

Таким чином кількість безпечних освітніх локацій у місті зросла до 24. Це десять підземних шкіл, сім станцій метрополітену та сім протирадіаційних укриттів у навчальних закладах. Триває будівництво ще двох підземних шкіл та облаштування додаткової локації на одній зі станцій метроїх відкриють пізніше.

Завдяки вже наявним безпечним просторам більш як половина школярів, які проживають у місті, зможуть відвідувати очні заняття, наголосив мер Ігор Терехов.

«Так, вони проходять в укриттях. Але поруч – учитель і однокласники, на перерві – сміх, суперечки й примирення. Очне навчання впливає і на рішення дорослих. Коли син чи донька можуть ходити на уроки, родині не доводиться обирати між майбутнім дитини та життям у рідному місті. Історія не знає умовного способу. Та сьогодні вже очевидно: якби три роки тому ми не розпочали створювати умови для безпечної освіти, ми б втратили чимало молодих сімей. Одні б не повернулися, інші — не залишилися», — написав міський голова.

Фото: Харківська міськрада

Мер також додав, що міська влада продовжуватиме розширювати мережу, шукати ресурси та залучати міжнародних партнерів.

“Близькість до фронту не повинна прирікати ціле покоління на роки сам на сам із монітором”, – констатував Терехов.

Фото: Харківська міськрада

У безпечних локаціях сьогодні лунали перші дзвоники. У підземній школі у Новобаварському районі відбувся святковий захід для учнів перших та одинадцятих класів.

Фото: Харківська міськрада

Урочистості провели й в Основ’янському районі.

Фото: Харківська міськрада

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, до перших класів шкіл Харкова цьогоріч зарахували понад 5600 дітей: 5024 дитини підуть до комунальних закладів та ще близько 600 — до приватних. Серед першокласників комунальних шкіл 75% перебувають у місті, 74% — навчатимуться офлайн у безпечних просторах щонайменше тричі на тиждень. При цьому загальна кількість школярів цього року скоротилася із 94,5 до 90 тисяч. Директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко наголосила, що це пов’язано не з виїздом містян, а із загальноукраїнським демографічним спадом у попередні роки.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 15:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще дві безпечні локації для навчання школярів відкрили у Харкові 1 вересня.".