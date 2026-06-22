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Навчальні кабінети облаштують на ще одній станції харківського метро

Суспільство 21:02   22.06.2026
Олена Нагорна
Навчальні кабінети облаштують на ще одній станції харківського метро Фото: Харківська міськрада

У Харкові планують облаштувати класи для навчання дітей ще на одній станції метрополітену за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Про це стало відомо під час зустрічі першого заступника міського голови Олександра Новака з делегацією ЮНІСЕФ на чолі із заступником виконавчого директора організації Тедом Чайбаном та головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей.

Представники фонду ознайомилися з роботою чинної метрошколи на станції «23 Серпня».

«Спільно з ЮНІСЕФ ми реалізовуємо проєкти у сферах тепло-, водопостачання. Крім того, сьогодні ми отримали підтвердження щодо подальшої підтримки та облаштування кабінетів на ще одній станції метро. Це надзвичайно важливо, адже попит на безпечне офлайн-навчання залишається дуже високим», — зазначив Новак.

Зі свого боку Тед Чайбан висловив готовність ЮНІСЕФ і надалі підтримувати харків’ян.

Нагадаємо, станом на кінець травня у Харкові працювали 22 безпечні локації: дев’ять підземних шкіл, шість протирадіаційних укриттів (ПРУ) при закладах освіти та сім станцій метрополітену. Вони охоплюють змішаним навчанням майже 22 тисячі дітей — це трохи більш як 40% від тих школярів, які зараз фізично перебувають у місті (загалом у Харкові живуть 54 тисячі учнів).

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 21:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові планують облаштувати класи для навчання дітей ще на одній станції метрополітену за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).".