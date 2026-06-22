Учебные кабинеты обустроят на еще одной станции харьковского метро

В Харькове планируют обустроить классы для обучения детей на еще одной станции метрополитена при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом стало известно в ходе встречи первого заместителя городского головы Александра Новака с делегацией ЮНИСЕФ во главе с заместителем исполнительного директора организации Тедом Чайбаном и главой Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей.

Представители фонда ознакомились с работой действующей метрошколы на станции «23 Августа».

«Совместно с ЮНИСЕФ мы реализуем проекты в сферах тепло-, водоснабжения. Кроме того, сегодня мы получили подтверждение дальнейшей поддержки и обустройства кабинетов на еще одной станции метро. Это чрезвычайно важно, ведь спрос на безопасное офлайн-обучение остается очень высоким», — отметил Новак.

Со своей стороны Тед Чайбан выразил готовность ЮНИСЕФ и в дальнейшем поддерживать харьковчан.

Напомним, по состоянию на конец мая в Харькове работали 22 безопасные локации: девять подземных школ, шесть противорадиационных укрытий (ПРУ) при учебных заведениях и семь станций метрополитена. Они охватывают смешанным обучением почти 22 тысячи детей — это чуть более 40% от тех школьников, которые сейчас физически находятся в городе (всего в Харькове живут 54 тысячи учеников).