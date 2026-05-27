Почему-то в Харьков субвенция не очень поступает — Деменко о подземных школах

Десятая подземная школа Харькова, которую строят с нуля в Немышлянском районе, полноценно заработает с 1 сентября. Кроме того, в городе начали возведение еще двух подземных школ и первого подземного детского сада.

«Подземный детский сад уже строится, и начато строительство еще двух подземных школ. Кроме этого, мы начали работу совместно с ЮНИСЕФ по еще одной станции метрополитена. Поэтому к началу нового учебного года количество подземных локаций увеличится», — рассказала на пресс-конференции директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

По ее словам, будущий подземный детсад рассчитан более чем на 200 детей. Сейчас там уже почти готов котлован и стартовали следующие этапы работ.

«Из девяти подземных школ, которые сейчас работают, только четыре построены за средства субвенции из государственного бюджета, а остальные — за счет городского бюджета. Я не знаю, умышленно министерство или неумышленно, но почему-то в Харьков субвенция не очень поступает на строительство школ», — отметила глава горуо.

В то же время с внутренним обустройством и оборудованием подземных классов активно помогают зарубежные партнеры. В частности, правительство Германии полностью профинансировало противорадиационное укрытие в лицее №5 и оборудовало 17 кабинетов подземной школы №124. Правительство Франции финансирует проекты «под ключ» (от документации до ремонта) — так обновили лицей №3, а с 1 сентября по такой же схеме заработает еще один лицей.

После открытия подземной школы в Немышлянском районе, еще двух строящихся подземных школ, станции в метрошколе, а также еще одного ПРУ, смешанным обучением удастся охватить 50% детей, прогнозирует Деменко.

Сейчас в Харькове работают 22 безопасные локации: девять подземных школ, шесть противорадиационных укрытий (ПРУ) при учебных заведениях и семь станций метрополитена. Они охватывают смешанным обучением почти 22 тысячи детей — это чуть более 40% от тех школьников, которые сейчас физически находятся в городе (всего в Харькове живут 54 тысячи учеников).

Напомним, 29 мая в школах Харькова прозвучат последние звонки — на безопасных локациях. Выпускные вечера для одиннадцатиклассников, которые остаются в городе, будут проводить в укрытии ХНАТОБа. Всего районы города организуют 15 таких торжественных мероприятий. В целом в этом году город выпускает 8 тысяч одиннадцатиклассников, тогда ли как первоклашек планируют набрать всего 5,5 тысячи. Такой разрыв глава департамента образования Ольга Деменко связывает с катастрофическим спадом рождаемости в стране, который продолжается еще с 2015 года. В течение всего июня на базе подземных школ, противорадиационных укрытий и станций метро будет работать летняя школа.