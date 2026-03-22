Без выпускников в 2029-м: как оценивают переход на 12-летнюю школу в Харькове

В Харькове определились с предварительной сетью учебных заведений в рамках реформы старшей школы — 132 лицея и 52 гимназии. Ее должны утвердить на ближайшей сессии горсовета. В то же время из-за перехода на 12-летнее обучение в 2029 году в Украине почти не будет выпускников школ — это создаст пробел в наборе в вузы.

Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив».

«В Харькове 184 школы. Из них предварительная сеть, подчеркиваю, предварительная – это 132 лицея и 52 гимназии. Ближайшая сессия горсовета должна утвердить предварительную сеть. Но почему она предварительная? Нам нужно в 27-м году сформировать 10 классы и посмотреть, кто из них может быть лицеем, кто не может, потому что там целый ряд условий. Например, в параллели должно быть два класса. Не один, а два. То есть, если лицей набирает только один класс, то он не может функционировать как лицей», — пояснила Деменко.

Начальная школа охватывает 1-4 классы, гимназия — 5-9, а лицей — с 10 по 12.

«Законодательно можно, чтобы была гимназия в составе лицея. То есть называется лицей, и в нем есть гимназия и лицейские классы. Это абсолютно правильно. У нас уже сейчас девять школ, которые не имеют начальной школы, которые набирают детей с 5-го класса. Но законодательство предусматривает возможность и начальной школы… Резать по живому мы не будем. То есть, если центральная школа имеет возможность набирать с 5-го класса, это очень хорошо. Но если школа более отдаленная, дает хорошие результаты и она как исключение должна иметь начальную школу, мы пойдем навстречу и таким школам, и таким микрорайонам, и таким родителям», — отметила Деменко.

Директора лицеев должны определиться с профилем до 1 июня, продолжила руководитель горобразования. Будет три основных направления: STEM, языково-литературный и социально-гуманитарный.

«Профильность заключается в том, что лицей будет иметь только одну из трех отраслей. Это, можно сказать, кластер. Один из кластеров выбирается, но внутри кластера может быть либо мононаправление, либо полинаправление. Но в рамках этого кластера — физика, химия, биология. Школа будет исходить прежде всего из кадрового обеспечения. У кого-то мощный учитель истории, у кого-то лучший учитель украинского языка и литературы, кто-то побеждает в математических соревнованиях. И надо выбирать то направление, которое школа дает самым качественным и самым результативным. И тогда эта школа и будет давать знания в этом направлении. Мы не будем привязываться к микрорайону, потому что в те же 27-й лицей, 45-ю гимназию или в 47-й дети ездили со всего города», — пояснила руководитель горобразования.

В то же время Деменко отметила, что до сих пор нет утвержденного на уровне Минобразования положения об академических лицеях.

«Мы представляем, как это будет, но конкретики не имеем. Например, заместитель министра один раз говорит, что должно быть минимум 300 детей, другой раз говорит, что минимум 500 детей. Поэтому я не могу сейчас сказать, сколько детей должно быть в лицее. Но я, например, не привязывалась бы к количеству детей. Есть количество, а есть качество», — подчеркнула она.

Деменко также обратила внимание на то, что из-за перехода на 12-летнее обучение в 2029 году в Украине почти не будет выпускников школ.

«Дети, которые в 27-м году пойдут в 10-й класс, закончат школы в 30-м году, потому что они пойдут уже в 12-й. А что это означает? Это означает, что в 2029-м году в Украине никто не будет заканчивать полное общее среднее образование. Вы представляете себе этот пробел, этот провал в наборе в вузы? За этим стоят преподаватели, их нагрузка, их работа и так далее. Поэтому я не критикую, но как человек, который вырос в школе и разбирается в школе, я бы, например, когда планировала эту реформу, я бы ее внедряла поэтапно, чтобы не было такого провала в наборе в вузы», — отметила она.

Три харьковских лицея стали экспериментальными площадками Минобразования и начнут внедрение реформы с 1 сентября 2026 года. Они станут единственными заведениями в городе, которые в 2029 году выпустят 12-е классы.

Деменко успокоила учителей, которые боятся потерять работу: перспективную сеть заведений определили уже почти как год.

«Мы просто это нигде не афишировали, а школы уже год знают, кто в каком режиме будет работать», — резюмировала она.

Напомним, ранее о реформе старшей школы МГ «Объектив» рассказала эксперт швейцарско-украинского проекта DECIDE Яна Брусенцова. По её словам, с 2027 года в Украине начнётся профильное среднее образование, которое будет длиться 12 лет. Ученики 10-х классов смогут выбирать один из трех кластеров: языково-литературный, социально-гуманитарный или STEM, сосредоточившись на профильных предметах. Она подчеркнула, что этот процесс необратим, ведь первые «НУШовцы» уже учатся в 8-м классе. Брусенцова также пояснила, что сеть школ будет трансформироваться.