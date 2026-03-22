«Мы немного переживаем»: в Харькове 15% выпускников не хотят сдавать НМТ

Регистрация на национальный мультипредметный тест началась 5 марта. Заявки уже отправили 35% харьковских выпускников. В то же время 15% школьников не планируют сдавать НМТ, что вызывает беспокойство у педагогов. Родителям советуют убедить детей в необходимости написать тесты, ведь результаты действительны в течение четырех лет.

Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив».

По ее словам, для проведения НМТ в Харькове уже подготовили безопасные локации: метрошколу, подземные школы, противорадиационные укрытия. Также к процессу присоединились вузы, которые предоставляют собственные укрытия. Все локации проверили на наличие стабильного интернета и возможности подключения компьютеров.

«Какие именно локации будут использованы, это будет известно только тогда, когда дети получат приглашения. Поскольку это все должно быть в безопасности, мы нигде не публикуем те локации, которые будут использоваться», — подчеркнула директор департамента.

Регистрация на НМТ началась 5 марта и продлится чуть больше месяца. Четвертый предмет — на выбор: украинская литература, физика, химия, биология, география или иностранный язык.

«Причем иностранный язык ребенок может выбрать даже тот, который он не изучал в школе. Для чего это? Многие дети за границей. Более 30% выпускников находится за границей. Они изъявили желание сдавать НМТ. Но ребенок там находится три-четыре года, и в Германии он уже знает немецкий, во Франции он уже выучил французский, или чешский, или польский, и поэтому ребенок может выбрать в качестве иностранного языка не тот язык, который он учил в школе, а любой», — пояснила Деменко.

Директор департамента подчеркнула, что более 15% выпускников не планируют сдавать НМТ. Она призвала директоров школ провести разъяснительную работу с родителями, ведь результаты тестирования действительны четыре года.

«Даже если ребенок сейчас не планирует становиться студентом, а собирается поступать в профессиональный колледж, пройдет год-два, и он может понять, что нужно высшее образование. Тогда уже будет сложно писать тест, потому что что-то забудется. Если есть хоть малейшая возможность, надо тест сдавать. Его за плечами не носить, но в течение четырех лет им можно воспользоваться. Это очень ценно», — подчеркнула она.

Деменко сообщила, что с октября для старшеклассников проводят бесплатные консультации по подготовке к НМТ. Каждую субботу школьники могут посещать занятия по украинскому языку, математике и истории — трех обязательных предметах. Консультации являются добровольными, но пользуются спросом. Также дополнительные занятия проводят вузы.