Когда начнут строить в Харькове подземный детсад, сообщили в мэрии (видео)

Оригинально 15:09   19.03.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Строительство первого подземного детского сада в Харькове планируют начать уже в ближайшее время, отметила во время брифинге директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив».

По словам Деменко, работы начнут «как только позволит погода». Она также заявила, что договоренности о финансировании уже есть.

«Это будет софинансирование по принципу 50 на 50. Есть четкая договоренность. Игорь Александрович лично общался с министрами и сказал, что мы готовы. 50% финансирует город, 50 % — министерство. Хотя сейчас мы можем рассчитывать на субвенцию в размере 10 %. Здесь мы пошли навстречу, так как это будет первый подземный детский сад в Украине», — сказала Деменко.

Напомним, ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что строительство подземного детского сада с нуля обойдется вдвое дороже строительства подземной школы. Городской голова также неоднократно заявлял, что реализовать проект без дополнительной финансовой помощи Харьков не сможет. 3 декабря 2025 года Терехов сообщил, что есть предварительные договоренности с Министерством образования о софинансировании проекта.

Она также сообщила, что в Харькове продолжают строить подземные школы – две уже на финальном этапе строительства.

«Думаю, что они к концу весны будут готовы. И две школы начинают строить, то есть это будет четыре школы. Это будет где-то 5,5-6 тысяч детей дополнительно», — рассказали в мэрии.

Отметим, сейчас в Харькове функционирует 21 безопасное пространство: шесть ПРУ под школами, семь пространств метрошколы и восемь построенных с нуля подземных школ.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
